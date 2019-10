(Pékin) La séquence victorieuse de la Canadienne Bianca Andreescu a finalement pris fin.

La Presse canadienne

Andreescu s’est inclinée en trois manches de 5-7, 6-3, 6-4 et plus de deux heures de jeu face à la Japonaise Naomi Osaka, quatrième tête de série, en quarts de finale de l’Omnium de Pékin.

La Canadienne de 19 ans, championne des Internationaux des États-Unis le mois dernier, avait gagné ses 17 précédents matchs avant cette confrontation contre Osaka. Elle n’avait plus perdu depuis son élimination au deuxième tour du tournoi de Roland-Garros en juin.

Andreescu, sixième joueuse mondiale, a également subi sa première défaite en neuf matchs contre une rivale du top 10 mondial cette année.

Ce match offrait une affiche très relevée puisqu’il mettait aux prises les gagnantes des trois derniers manches du Grand Chelem sur surface dure. Si Andreescu a triomphé à New York cette année, Osaka s’était imposée aux Internationaux d’Australie en janvier et aux Internationaux des États-Unis l’an dernier.

Osaka fera maintenant face à la Danoise Caroline Wozniacki, no 16, en demi-finales, samedi. L’autre demi-finale opposera la favorite Ashleigh Barty à la Néerlandaise Kiki Bertens, no 8.

Départ canon

Andreescu a entrepris ce match en force, brisant le service de la Japonaise dès le premier jeu. Elle a remis ça au cinquième et elle s’est emparée d’une avance de 5-1.

Mais Osaka a haussé son niveau d’intensité dès le jeu suivant et s’est offert deux bris pour revenir à égalité 5-5. Elle a toutefois ouvert la porte à sa rivale après avoir pris l’avance 30-0 avec des fautes directes et la Canadienne en a profité pour obtenir son troisième bris de la manche. À sa troisième tentative, elle a servi pour le match et a enlevé la première manche.

Andreescu a pris les devants 3-1 à la deuxième manche grâce à un autre bris mais la Japonaise a mis de plus en plus de pression. Elle a d’ailleurs enlevé les cinq jeux suivants et la manche, profitant des fautes directes de son adversaire — neuf fautes directes pour sept coups gagnants.

Andreescu a bien entrepris la manche décisive, s’offrant le premier bris grâce à des retours imparables. Mais Osaka a immédiatement effacé le bris et recollé à 3-3. La Japonaise a réussi un autre bris au neuvième jeu et elle a conclu sa victoire au service.

Défaite de Murray

PHOTO NOEL CELIS, AGENCE FRANCE-PRESSE Andy Murray

Plus tôt, le parcours d’Andy Murray à Pékin avait pris fin.

L’ancien no 1 mondial, qui a gagné deux matchs d’affilée en simple pour la première fois depuis qu’il a été opéré à la hanche en janvier, s’est incliné face au favori Dominic Thiem 6-2, 7-6 en quarts de finale.

Thiem a réussi le bris aux dépens de Murray, âgé de 32 ans, dès le premier jeu du match, mais le Britannique lui a donné du fil à retordre à la deuxième manche, mettant à l’épreuve le sang-froid de son jeune adversaire.

Karen Khachanov a pour sa part vaincu Fabio Fognini 3-6, 6-3, 6-1.