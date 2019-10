(Tokyo) Les impressionnantes performances du Belge David Goffin lors de ce qui est devenu l’un de ses tournois de prédilection se sont poursuivies jeudi, cette fois aux dépens du Canadien Denis Shapovalov.

Associated Press

Goffin, seul ancien champion toujours en lice, a défait Shapovalov en deux manches de 7-6 (5), 7-6 (2) pour mériter son billet aux quarts de finale de l’Omnium de tennis du Japon.

Goffin a gagné 77 % des points lorsqu’il a placé ses premières balles de service en jeu et a sauvé les deux balles de bris auxquelles il a fait face. Il a eu besoin d’une heure 53 minutes pour éliminer le Canadien.

« J’ai essayé de briser son service pendant le match, mais je n’ai pas réussi. Mais j’ai très bien servi. Nous avons tous deux été très solides au service », a analysé Goffin.

« Dans les deux bris, le score était de 6-1 et j’aurais pu gagner le premier plus rapidement. J’ai eu un autre deuxième bon bris au deuxième set et globalement, je suis satisfait de ma performance. Ç’a été une bonne bataille. »

Goffin a atteint la finale lors de ses deux participations précédentes à l’Omnium du Japon. En 2016, il s’était incliné face à l’Australien Nick Kyrgios avant de vaincre le Français Adrian Mannarino en 2017.

« Je suis content que les Jeux olympiques (de 2020) aient lieu ici, à Tokyo, parce que c’est une ville que j’aime. Je suis sûr que ce sera différent en juillet et août, avec la chaleur et l’humidité, mais j’aime les conditions ici. J’ai eu de bonnes victoires ici, et peut-être que l’an prochain sera une bonne opportunité de gagner des matchs ici. »

En quarts de finale, Goffin se mesurera au Sud-Coréen Hyeon Chung, qui a eu le meilleur face au Croate Marin Cilic 6-4, 3-6, 6-1.

Dans un autre match, l’Australien John Millman a vaincu le Sud-Africain Lloyd George Harris 6-3, 6-2, et il se mesurera au Japonais Taro Daniel.

Vendredi, le Serbe Novak Djokovic affrontera le Français Lucas Pouille.