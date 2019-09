(Zhuhai) Andy Murray a signé l’une de ses victoires « les plus difficiles » mardi, sa première en simple sur le circuit principal de l’ATP depuis son opération d’une hanche il y a 8 mois, en battant Tennys Sandgren 6-3, 6-7 (6/8), 6-1 à Zhuhai (Chine).

Agence France-Presse

Le Britannique de 32 ans avait remporté deux matchs sur le circuit Challenger fin août à Majorque, avant de se faire éliminer au 3e tour.

« C’était important pour moi de signer ma première victoire en tournoi ATP depuis l’opération » a déclaré l’ancien N.1 mondial.

Au tournoi ATP 250 de Zhuhai, l’Écossais tombé au 413e rang ATP a livré et gagné un combat physique de plus de deux heures et demie pour accéder au 2e tour où l’attend l’Australien Alex De Minaur (31e).

« C’est bien de voir que je continue à progresser, et que je m’améliore », a apprécié Murray.

« Ce soir, c’était vraiment un très bon match, mais je verrai demain (mercredi) comment je me sens », a ajouté l’Écossais, en admettant être fatigué, mais sans ressentir de douleur à la hanche droite.

Le triple vainqueur en Grand Chelem (US Open 2012, Wimbledon 2013 et 2016) avait évoqué en janvier à Melbourne une probable retraite après Wimbledon 2019 – où il a évolué en double et double mixte – en raison de sa hanche récalcitrante.

Mais la pose réussie d’une prothèse en métal lui a redonné un peu d’espoir et permis d’entrevoir un retour à la compétition en simple.

Murray est revenu sur le circuit en juin, d’abord en double, avec notamment une victoire au tournoi sur gazon du Queen’s, associé à l’Espagnol Feliciano Lopez.

« Maintenant ce qui est bien c’est de jouer, sans ressentir de douleur » a conclu le double champion olympique.

En simple, il a effectué son retour en août au Masters 1000 de Cincinnati : éliminé dès son entrée en lice, il avait renoncé au US Open, mais avait tenté de nouveau sa chance à Winston-Salem où il avait encore été battu dès le 1er tour… par Sandgren.