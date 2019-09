(Toronto) L’ascension de Bianca Andreescu, qui a été couronnée par une victoire historique en finale des Internationaux des États-Unis, devrait fournir un énorme coup de pouce pour le tennis canadien.

David Paddon

La Presse canadienne

« Ça inspire tout le monde à prendre une raquette, que ce soit les enfants ou les adultes, a déclaré la vice-présidente de Tennis Canada, Tulla Bateman. Tout le monde parle de Bianca. »

Bateman a commenté alors que Tennis Canada se préparait à accueillir 150 amateurs de tennis et partisans d’Andreescu qui allaient venir encourager l’Ontarienne de 19 ans.

Le match final lors d’un des tournois les plus prestigieux du sport a vu une jeune joueuse en début de carrière battre Serena Williams, une vétérante qui a une illustre feuille de route.

Cet affrontement s’est avéré un défi spécial pour les organisateurs et les participants d’un tournoi local à Edmonton, prévu bien avant le choc Andreescu-Williams. Il n’y avait aucune télévision disponible au Saville Community Sports Centre, où le tournoi avait lieu, et il n’y avait pas de connexion internet non plus.

Les spectateurs dans les gradins baissaient les yeux vers leur cellulaire pour regarder les derniers développements à New York, puis ils les levaient pour suivre le match devant eux.

Plutôt que d’être inspirée à prendre une raquette de tennis, au moins une joueuse a décidé de placer la sienne au sol.

« Une jeune fille d’environ 10 ou 11 ans a demandé à ce qu’on change son match. Comment pouvions-nous lui dire non parce qu’elle voulait regarder Bianca », a mentionné le directeur du tournoi, Chad Miller, notant qu’il enregistrait la finale à Flushing Meadows.

La victoire d’Andreescu lors des demi-finales, face à la Suisse Belinda Bencic, a été regardée par 1,5 million de téléspectateurs, jeudi soir, sur le réseau TSN. Il s’agissait du plus grand nombre de spectateurs réunis pour un match des Internationaux des États-Unis de la chaîne sportive anglophone de Bell Média.

L’adolescente est particulièrement populaire auprès de la communauté roumaine au Canada.

Adrian Ardelean, un animateur de radio roumain résidant à Montréal, regardait le match d’Andreescu à un bar local afin de recueillir des réactions pour son émission hebdomadaire du dimanche.

« Nous sommes plusieurs Roumains et nous sommes tous partisans de Bianca parce qu’elle détient des racines roumaines, a-t-il dit. Sa carrière a explosé et nous espérons qu’elle sera en mesure de continuer. »

Pendant ce temps, Pierre Paquin, qui réside au Mont-Tremblant, tentait de trouver un endroit pour regarder le match à Montréal en compagnie de son épouse Michèle. Ils ont finalement trouvé un bar qui diffusait la finale.

« C’est fantastique. C’est surprenant compte tenu d’où elle était il y a un an, a-t-il affirmé. Mais pour l’avoir vu jouer, ce n’est pas surprenant. »

La victoire d’Andreescu lui a permis de se hisser dans le top-5 du classement de la WTA. Elle a commencé l’année au 178e rang mondial.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a d’ailleurs publié un gazouillis sur le réseau social Twitter saluant la performance de la jeune joueuse.

« Félicitations Bianca ! Tu as écrit une page d’histoire et le pays tout entier est très fier », a-t-il écrit.