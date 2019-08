(New York) Serena Williams, qui avait humilié Maria Sharapova au 1er tour de l’US Open, s’est fait peur mercredi au 2e, mais elle a fini par éliminer sa compatriote américaine Catherine McNally (121e mondiale) 5-7, 6-3, 6-1.

Agence France-Presse

« Ce soir, j’ai survécu ! Je ne suis pas du tout contente de la façon dont j’ai joué, je promets de faire mieux », a analysé Williams avant de quitter le court.

PHOTO DON EMMERT, AFP Catherine McNally

Au milieu du 2e set, « je ne pouvais pas jouer plus mal, alors je me suis dit “laisse sortir un peu la Serena !” », a expliqué la joueuse qui aura 38 ans en septembre et qui a remporté son premier US Open en 1999, avant même la naissance de McNally.

Au 3e tour, la N.8 mondiale affrontera Karolina Muchova (44e) ou Su-Wei Hsieh (28e).

Commettant beaucoup de fautes directes, la cadette des sœurs Williams qui vise à égaler le record de titres en Grand Chelem (24) en remportant un 7e trophée à Flushing Meadows, a perdu le premier set alors qu’elle n’avait cédé que deux jeux en tout à Sharapova.

Puis, petit à petit, elle a imprimé sa marque à la partie et mis son adversaire sous pression. Plus la partie a avancé et plus McNally a été débordée.