(New York) Bianca Andreescu a réussi un bris de service important dans le neuvième jeu de la deuxième manche de son match face à l’Américaine Katie Volynets pour accéder au deuxième tour des Internationaux des États-Unis.

La Presse canadienne

Ce bris d’Andreescu, son quatrième du match, lui a permis de se tailler une avance de 5-4 dans la seconde manche, en route vers une victoire de 6-2, 6-4 contre la 413e raquette mondiale.

La 15e tête de série du tournoi de Flushing Meadows a mis 90 minutes à se défaire de son adversaire, qui a tout de même chèrement vendu sa peau.

Andreescu a inscrit son premier bris de service au troisième jeu du premier set, mais Volynets l’a immédiatement repris. La Canadienne a toutefois brisé les deux services suivants de l’Américaine pour gagner la première manche.

Les deux joueuses ont été nez à nez dans le set ultime, jusqu’à ce qu’Andreescu se détache. Elle a ensuite emporté le duel sur sa première balle de match.

Andreescu a réussi à placer 69% de ses premiers services en jeu et gagné 81% des échanges (34 sur 42) joués sur ceux-ci. Elle a sauvé quatre des cinq balles de bris qu’elle a offertes à son adversaire, en plus de réussir 28 coups gagnants contre six seulement.

Tout n’a pas été parfait pour Andreescu, qui a commis 32 fautes directes contre 16 pour Volynets.

Andreescu s’est présentée sur le court no 10 arborant plusieurs bandages aux cuisses. Elle a d’ailleurs semblé éprouver des ennuis dans ses déplacements tout au long de ce duel.

Au deuxième tour, elle affrontera la Belge Kirsten Flipken, qui est venue de l’arrière pour vaincre la Chinoise Xiyu Wang 3-6, 6-2, 6-2. Les deux joueuses ont été repêchées des qualifications.

En fin d’après-midi, Félix Auger-Aliassime, 18e tête de série, affrontera son compatriote Denis Shapovalov. Brayden Schnur affrontera quant à lui le Français classé 29e Benoît Paire, tandis que Vasek Pospisil aura la difficile tâche de se mesurer au Russe Karen Khachanov, tête de série no 9.