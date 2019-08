(Cincinnati) Stefanos Tsitsipas, cinquième tête de série, a été éliminé dès le deuxième tour au tournoi de Cincinnati, mercredi.

La Presse canadienne

L’Allemand Jan-Lennard Struff a surpris le jeune Grec 6-4, 6-7 (5) et 7-6 (6).

Le match de puissants serveurs a donné lieu à 30 as dont 16 en faveur de Struff, qui est 36e au monde. Il n’y a eu que trois bris, dont deux réussis par l’Allemand.

Le Canadien Denis Shapovalov doit se mesurer au Français Lucas Pouille, à compter de tard en après-midi.

Chez les dames, la septième tête de série, Elina Svitolina, s’est imposée 6-4 et 6-1 devant la Belge Elise Mertens. L’Ukrainienne a signé les quatre bris du match, en plus de mériter six des huit as.

Svitolina a été la championne de la Coupe Rogers en 2017, à Toronto.

La Roumaine Simona Halep, quatrième tête d’affiche, a prévalu 3-6, 7-5 et 6-4 face à Ekaterina Alexandrova, de la Russie.

Reine de Wimbledon, Halep a tiré profit de huit doubles fautes de sa rivale. Halep a dû se retirer en quarts de finale à Toronto, ennuyée à la jambe gauche.

La favorite Ashleigh Barty a montré la sortie à Maria Sharapova, 6-4 et 6-1. L’Australienne a brisé la Russe quatre fois.

La Tchèque Karolina Pliskova, troisième tête de série, a fait la loi 6-1 et 6-3 aux dépens de Yafan Wang, de la Chine.

Un duel japonais s’est conclu par un gain surprise de Yoshihito Nishioka, 7-6 (2) et 6-4 devant Kei Nishikori, sixième tête de série. Il s’agit de son premier gain en carrière face à un joueur du top 10.

Classé 77e à l’ATP, Nishioka a battu Félix Auger-Aliassime à Indian Wells, cette année.

Finaliste à la Coupe Rogers de Montréal, le Russe Daniil Medvedev a écarté le Français Benoit Paire, 7-6 (2) et 6-1.

Alexander Zverev, dont la fiche à Cincinnati est 0-4, affronte Miomir Kecmanovic, le tombeur d’Auger-Aliassime lundi.

En soirée, il y aura Sloane Stephens et ensuite Nick Kyrgios. Ce dernier a atteint la finale du tournoi en 2017, avant de s’incliner face à Grigor Dimitrov.