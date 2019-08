(Cincinnati) Les victoires se font rares pour Denis Shapovalov depuis quelque temps. L’Ontarien de 20 ans espère donc que celle acquise en trois manches contre le Portugais Joao Sousa, mardi après-midi, au tournoi de Cincinnati lui permettra de relancer sa saison.

La Presse canadienne

Après avoir laissé filer la première manche, Shapovalov a retrouvé son jeu pour l’emporter 2-6, 6-3 et 6-2.

Shapovalov, qui a glissé au 34e rang après avoir occupé le 20e échelon mondial au printemps, avait été limité à une seule victoire depuis Roland-Garros, fin mai, avant celle contre Sousa. Et c’était la semaine dernière, à la Coupe Rogers, contre le Français Pierre-Hugues Herbert au premier tour.

Il a bien mal entrepris son match contre Sousa, cédant son service dès le premier jeu. Il a d’ailleurs été victime de deux bris en première manche, totalisant au passage 16 fautes directes.

Shapovalov a retrouvé son aplomb dès le début de la deuxième manche, s’emparant rapidement de l’avance 3-0. À partir de là, son jeu a été sans faille, et il s’est imposé à l’issue d’un match qui a duré une heure et 38 minutes.

Plus tôt dans la journée, le Suisse Stanislas Wawrinka est venu de l’arrière pour vaincre le Bulgare Grigor Dimitrov 5-7, 6-4 et 7-6 (4); le Belge David Goffin a défait l’Américain Taylor Fritz 6-4, 4-6, 6-4 et l’Américain Frances Tiafoe a eu raison du Français Gaël Monfils 7-6 (7), 6-3.

Chez les dames, l’Allemande Angelique Kerber, 13e tête de série, a baissé pavillon 6-7 (7), 2-6 face à l’Estonienne Anett Kontaveit. La Suissesse Belinda Bencic, no 12, a par ailleurs déclaré forfait alors qu’elle était menée 6-4, 1-0 face à Victoria Azarenka. La Croate Donna Vekic, la Chinoise Saisai Zheng et la Russe Ekaterina Alexandrova l’ont également emporté.