 Monfils déclare forfait, Nadal affrontera Medvedev en finale 

Le Français venait de mettre deux heures et 24 minutes pour venir à bout de l'Espagnol Roberto Bautista Agut 6-4, 3-6 et 7-6 (2) en quarts de finale.

S'il avait affronté Nadal comme prévu en soirée, Monfils, qui s'est appuyé sur sa raquette à maintes reprises au cours de ce duel contre Bautista Agut, n'aurait disposé que de deux heures de repos entre ses deux matchs.

«Je viens de me faire mal, j'aurais eu deux heures de récupération et c'est mon premier tournoi de reprise», a contextualisé Monfils, qui disputait un premier tournoi depuis Wimbledon.

«Et ensuite je dois jouer contre Rafael, et tu sais que contre lui il faut être à 100%, a-t-il rappelé. Déjà, à 100%, c'est dur, alors quand tu ne l'es pas... J'aurais pu jouer ce match, mais j'aurais alors risqué de ne pas pouvoir disputer toute la saison sur le dur.»

C'est donc dire que Nadal, le no 2 mondial, affrontera Medvedev en finale dimanche au stade IGA. Ce sera alors le premier duel en carrière entre les deux joueurs. Néanmoins, Medvedev a assuré qu'il ne sera pas intimidé de se retrouver en finale contre un membre du légendaire Big Three.

«J'ai déjà joué quelques fois contre Novak (Djokovic) et Roger (Federer), et évidemment c'est très spécial; il y a beaucoup de pression, a mentionné Medvedev. Mais en même temps, c'est amusant, parce que c'est la raison pour laquelle je me suis entraîné toute ma vie. Je ne serai pas intimité. Je veux gagner, et je veux gagner dès demain.»