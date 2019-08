 Coupe Rogers: Auger-Aliassime s'incline, Nadal en quarts de finale 

Le moment clé du match s'est probablement produit au bris d'égalité de la première manche, selon Auger-Aliassime. Khachanov, dégoûté d'avoir laissé filer une avance de 6-4 qui s'était transformée en déficit de 7-6, a expédié une balle à l'extérieur du stade IGA. Il a ainsi écopé d'un avertissement de l'arbitre, et permis au Québécois de sceller l'issue de la manche 9-7 après 1 : 04 de jeu.

« C'est bien d'avoir brisé la glace, pour être honnête. Maintenant que le tournoi est fini, je peux dire que la pression était énorme. Je ne peux pas le cacher ; tout le monde en parle, c'était un gros tournoi pour moi et je voulais bien faire. J'ai beaucoup grandi cette semaine, et je crois que je peux encore m'améliorer. J'ai connu une bonne première semaine ici. »

Le Québécois a déclaré que cette première expérience dans ce tournoi de la série Masters 1000 avait été « très enrichissante », en dépit du dénouement défavorable de la rencontre qui a duré deux heures et 50 minutes. Cette défaite signifie également qu'il n'y a plus de Canadien en lice en simple à Montréal.

« Mais c'est ça la difficulté. C'est dès que tu vois que tu as les devants ; c'est là que j'ai senti la tension venir en moi, la pression. Parfois, être mené c'est plus facile que mener, tu vois. J'ai des choses à apprendre là-dessus, mais au fil des matchs et des années je crois que je vais apprendre à gérer ces moments-là pour les finir », a-t-il expliqué, sereinement.

Khachanov l'a ainsi empêché de célébrer pleinement son anniversaire - il est né le 8 août, soit la même journée que son idole, Roger Federer. Ça n'a pas empêché la foule présente au stade IGA de lui chanter le traditionnel bonne fête avant qu'il ne quitte le court, peut-être pour lui remonter le moral.

« Ça fait beaucoup de bien, parce qu'une défaite comme ça c'est difficile à digérer », a déclaré Auger-Aliassime en entrevue sur le terrain.

Auger-Aliassime peut se consoler puisqu'il a véritablement compliqué la tâche du huitième joueur mondial et sixième tête de série du tournoi. C'était sans compter le vent qui tourbillonnait sur le court central.

Khachanov, plus expérimenté, a d'ailleurs semblé être celui qui s'est le mieux adapté à ces conditions de jeu difficiles. Le Russe âgé de 23 ans n'a commis que trois doubles fautes, contre un total de 12 pour le Québécois - un nombre anormalement élevé selon ses standards. Auger-Aliassime a aussi été brisé à sept reprises en 12 occasions, et il n'a réussi que cinq bris en 12 occasions.

« Le vent a rendu la tâche très difficile au service, surtout en première balle, a-t-il admis. Je crois que c'est la raison pour laquelle il y a eu tant de bris. Mais je suis resté calme, car je voyais qu'il avait les mêmes ennuis que moi. Il fallait trouver une solution, et c'est ce que j'ai essayé de faire. »

En plus d'avoir échappé un billet pour les quarts de finale, Auger-Aliassime a laissé filer une occasion en or de s'emparer du titre de meilleur tennisman canadien.

S'il avait poursuivi sa route, le Québécois, classé 21e au monde, aurait pu menacer ce titre appartenant depuis des lunes à Milos Raonic. L'Ontarien, 19e joueur mondial, avait été contraint à l'abandon la veille lors de son match de deuxième tour contre le favori local.

Quant à Khachanov, il affrontera au prochain tour vendredi l'Allemand Alexander Zverev. La troisième tête de série et champion en titre à Montréal a évincé le Géorgien Nikoloz Basilashvili 7-5, 5-7, 7-6 (5).

Nadal fonce en quarts de finale