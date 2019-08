 Coupe Rogers: un programme chargé interrompu par la pluie 

Sur le court central, le favori et champion en titre Rafael Nadal était en action contre le Britannique Daniel Evans dans un duel de deuxième tour. Nadal menait 7-6 (6), 2-0 au moment de retraiter au vestiaire pour une deuxième fois. Evans, 53 e au classement mondial, a gaspillé deux balles de manche lors du bris d'égalité.

Si le premier délai de pluie a été court, le deuxième a duré environ 30 minutes et les joueurs ont retraité au vestiaire. Après une brève reprise des activités, il a ensuite recommencé à pleuvoir vers 14 h 02. Cette fois, le jeu a été interrompu pendant 116 minutes.

Pour sa part, le Croate Marin Cilic a réussi à atteindre le troisième tour malgré les averses. La 14e tête de série a vaincu l'Australien John Millman 6-3, 6-4.

Sur les autres courts, le Japonais et cinquième tête de série Kei Nishikori menait 7-6 (6), 0-1 face au Français Richard Gasquet, tandis que l'Argentin Guido Pella et le Moldave Radu Albot s'apprêtaient à commencer la troisième manche quand leur match a été interrompu.

Denis Shapovalov devait disputer son match de deuxième tour contre l'Autrichien et deuxième tête de série Dominic Thiem à la suite du duel entre Nadal et Evans, tandis que Félix Auger-Aliassime et Milos Raonic avaient rendez-vous en début de soirée.

En tout, 14 des 16 matchs de deuxième tour en simple étaient à l'horaire mercredi.

L'Allemand Alexander Zverev, champion à Montréal en 2017, et le Géorgien Nikoloz Basilashvili avaient quant à eux atteint le troisième tour mardi soir.