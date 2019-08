Kyrgios ne fait que passer à Montréal

Reconnu pour son jeu imprévisible et sa personalité particulière, Kyrgios a été victime de 15 as de la part d'Edmund. De son côté, Kyrgios, 27e au classement mondial, en a réussi neuf.

Edmund a admis lors de l'entrevue sur le terrain après la rencontre qu'il s'était préparé à tout. Kyrgios n'a jamais employé son service à la cuillère, mais a tout de même demandé l'avis d'un partisan à un certain moment afin de savoir s'il devait contester ou non une décision d'un juge de ligne.

Kyrgios avait affirmé après sa victoire à Washington qu'il venait de vivre l'une de ses meilleures semaines en carrière. Il est arrivé à Montréal lundi et a admis qu'il était un peu fatigué.

« (Les circonstances) n'étaient pas faciles. J'avais hâte de jouer ici, mais j'ai été battu par un meilleur joueur aujourd'hui, a dit Kyrgios. (Edmund) est aussi parti de Washington il y a quelques jours seulement. Ce n'était pas facile pour lui non plus, mais il a été meilleur que moi.

"Il a bien servi. Il ne m'a jamais permis de prendre mon erre d'aller. Il a bien utilisé son coup droit. »

La rencontre a été interrompue pendant environ 90 minutes en raison de la pluie alors qu'Edmund menait 6-3, 4-4. Le Britannique classé 33e n'a eu besoin que de six minutes pour achever son rival lors de la reprise des activités. Le match a officiellement duré 67 minutes.

Au deuxième tour, Edmund sera opposé au Russe Daniil Medvedev, huitième tête de série.

En début de soirée, le Croate Borna Coric, 11e tête de série, est venu à bout de l'Allemand Peter Gojowczyk 2-6, 6-1, 7-6 (2).

Du côté du double, l'Ontarien Denis Shapovalov et l'Indien Rohan Bopanna ont défait les Français Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin, quatrièmes têtes de série, 4-6, 6-1 et 10-6 au super bris d'égalité. Les Ontariens Brayden Schnur et Peter Polansky ont aussi franchi le premier tour, battant le Néo-Zélandais Marcus Daniell et le Serbe Laslo Djere 6-4, 7-6 (3).

En fin de soirée mardi sur le court central, l'Allemand Alexander Zverev, champion à Montréal en 2017 et troisième tête de série cette semaine, devait disputer un match de deuxième tour contre le Britannique Cameron Norrie. De son côté, le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 13e tête de série, croisait le fer avec l'Allemand Jan-Lennard Struff.