 Coupe Rogers: après la pluie, le jeu reprend à Montréal 

Une faible pluie a commencé à tomber sur le court central du stade IGA alors que l'Australien Nick Kyrgios affrontait le Britannique Kyle Edmund. À 19 h 38, alors qu'Edmund menait 6-3, 4-4, l'arbitre a interrompu la rencontre puisque l'intensité de l'averse avait augmenté.

Un match de simple et deux matchs de double ont aussi été interrompus.

Le jeu sur le central a finalement repris à 21 h 07.

En début de soirée, le Croate Borna Coric, 11e tête de série, est venu à bout de l'Allemand Peter Gojowczyk 2-6, 6-1, 7-6 (2).

Du côté du double, l'Ontarien Denis Shapovalov et l'Indien Rohan Bopanna ont défait les Français Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin, quatrièmes têtes de série, 4-6, 6-1 et 10-6 au super bris d'égalité. Les Ontariens Brayden Schnur et Peter Polansky ont aussi franchi le premier tour, battant le Néo-Zélandais Marcus Daniell et le Serbe Laslo Djere 6-4, 7-6 (3).

En fin de soirée mardi sur le court central, l'Allemand Alexander Zverev, champion à Montréal en 2017 et troisième tête de série cette semaine, devait disputer un match de deuxième tour contre le Britannique Cameron Norrie.