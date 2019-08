Félix Auger-Aliassime l'emporte de justesse

Les deux amis se sont battus pendant plus de 2 heures et 30 minutes sur un court central baigné de chaleur, et le public a retenu son souffle jusqu'au bout avec d'acclamer le vainqueur, sans oublier de saluer la performance du vaincu.

Auger-Aliassime était pourtant le favori malgré ses 18 ans en raison de son 21e rang mondial et de ses nombreux succès cette saison, mais Pospisil a déjà été 25e mondial et il reste, à 29 ans, un joueur d'un excellent niveau.