Coupe Rogers: les Canadiens sont attendus

Battu au troisième tour au tournoi de Washington, jeudi, Auger-Aliassime a préféré rappeler son bilan de la saison. « Ça bouge beaucoup [les performances], des fois, on connaît une mauvaise semaine et on fait très bien la semaine suivante. C'est mieux de regarder le portrait général. »

« C'est spécial, et j'espère pouvoir me servir de cette énergie de la bonne façon. Cela dit, je ne dois pas m'imposer une pression supplémentaire et, d'une certaine façon, [je dois] faire comme dans les autres tournois en me concentrant sur les choses que j'ai à faire. »

« Je mentirais si je disais que j'aborde ce tournoi comme tous les autres, a-t-il avoué hier en point de presse. L'attention est plus grande, c'est certain. Je me suis entraîné hier en fin de journée et je croyais ne voir personne, mais de nombreux spectateurs étaient là.

« Le reste de mon équipe n'a pas changé, mais c'est sûr que les choses sont différentes sur le plan personnel. L'intérêt des gens est plus grand, je me fais reconnaître plus souvent à Montréal et même à l'extérieur du pays. »

Témoin privilégié des exploits de Denis Shapovalov en 2017 - le Torontois habitait chez lui -, Auger-Aliassime ne pense pas pouvoir s'en inspirer outre mesure. « Sur le coup, ça m'a montré que c'était possible, que nos rêves étaient atteignables, mais c'était déjà il y a deux ans, et nous sommes rendus ailleurs dans nos carrières. Il est rendu à un autre niveau, moi aussi, et il peut avoir sa propre chambre ! »

« C'est un peu plus lent, et j'y ai de bonnes sensations. J'ai le temps de placer mon jeu, de faire des points. Ça va d'ailleurs dans le sens du nouveau jeu ; partout sur le circuit, les surfaces sont maintenant moins rapides qu'avant. Je pense que c'est mieux pour les joueurs et pour le spectacle. »

Le joueur, qui aura 19 ans la semaine prochaine, devrait trouver une surface à sa mesure sur le court Central. « Je pense avoir été le premier à m'y entraîner, il y a deux semaines, avant mon départ pour Washington, a-t-il raconté. Ils [les organisateurs] l'ont un peu adaptée à celle du tournoi de Miami - (ou Félix [Auger-Aliassime] et Denis Shapovalov avaient atteint les demi-finales) -, et j'espère que cela va me porter chance.

« Cela dit, la confiance, ce n'est pas tout. Je peux arriver dans un match en me disant que je suis confiant et jouer très mal ; je peux aussi me sentir moins confiant et offrir une très bonne performance. L'important, c'est d'avoir un bon niveau de jeu. Si c'est le cas, j'ai confiance de bien faire. »

Auger-Aliassime estime aussi que son jeu a beaucoup évolué, au service en particulier. « Il y a eu une grosse amélioration et ça m'a permis de gagner de nombreux matchs, sur toutes les surfaces. J'ai bien joué au début de l'année sur la terre battue, en Amérique du Sud, sur le gazon cet été, et aussi sur surface dure un peu plus tôt, à Miami. »

« Je pense aussi que mon jeu est beaucoup plus constant. Je réussis maintenant à aborder tous les matchs de la même façon, sans avoir de haut et de bas, et ça, c'est le métier, c'est l'expérience qui s'acquiert. Et ça me permet aussi d'être de plus en plus à l'aise dans les gros matchs, dans les situations importantes. »

Un tirage qui fait rire

Auger-Aliassime amorcera le tournoi demain par un match de double avec son compatriote Vasek Pospisil... qu'il devra affronter le lendemain en simple ! Et le gagnant pourrait ensuite affronter un autre Canadien, Milos Raonic. « J'avais le pressentiment que le tirage allait nous réserver quelque chose comme ça, a-t-il avoué. Quand on me l'a dit, je suis parti à rire, c'est quand même rare, tout de suite après notre match à Wimbledon. C'est un peu dommage pour les amateurs et pour nous, car on aurait pu s'affronter plus tard dans le tournoi, pas au premier tour. »

De son côté, Pospisil a expliqué qu'il avait d'abord cru à une blague de son entraîneur : « Ça m'a pris plusieurs minutes avant de comprendre que c'était vrai. Depuis ma demi-finale en 2013, j'ai été habitué à recevoir un soutien incroyable des spectateurs à Montréal. J'ai bien l'impression que je ne serai pas le favori de la foule cette fois-ci... »

« Ça fait partie du tennis, a rappelé Auger-Aliassime, et je n'ai pas réagi fortement. C'est arrivé par le passé et ça pouvait arriver de nouveau. Je pense que nous serons prêts pour un bon match. J'étais content de voir Vasek revenir au jeu à Wimbledon après une opération et une longue absence. Il avait très bien joué et, avec les entraînements et les matchs qu'il a joués depuis, je m'attends à ce qu'il soit encore meilleur cette fois-ci. »

Et Auger-Aliassime assure que son amitié avec ses compatriotes ne sera pas compromise, quoi qu'il arrive. « Ce n'est pas une "guerre" quand même. Quand nous sommes sur le court, nous sommes des compétiteurs et nous voulons tous l'emporter. Mais nous redevenons des amis aussitôt que le match est terminé. »

Les éloges de Raonic

Milos Raonic a eu droit à une « promotion » dont il se serait bien passé, hier, à la Coupe Rogers. Le forfait de Kevin Anderson lui a en effet permis d'accéder au statut de tête de série, et il a pris la place du Sud-Africain dans le tableau. Le problème, c'est qu'il affrontera un adversaire potentiellement plus coriace, le Français Lucas Pouille, et qu'il devrait ensuite affronter le vainqueur du match entre Félix Auger-Aliassime et Vasek Pospisil au deuxième tour.

« Je suis arrivé ce matin et je l'ai appris en attendant mes bagages à l'aéroport, a-t-il expliqué. Ce sera déjà difficile contre Pouille. Il m'avait battu en Australie et il est souvent imprévisible. »

« Par ailleurs, c'est dommage que ce soit ici, au Canada, que seulement l'un de nous trois [Auger-Aliassime, Pospisil et lui-même] ait la chance de passer au troisième tour. C'est toutefois quelque chose qui risque de se reproduire avec l'augmentation du nombre de Canadiens sur le circuit. »

Raonic en a profité pour parler de ses relations avec les autres joueurs canadiens et a été particulièrement élogieux envers Auger-Aliassime. « C'est probablement celui dont je suis le plus proche. Vasek était mon compétiteur direct quand nous sommes arrivés sur le circuit, alors que Denis a progressé très rapidement. »

« J'ai eu plus de temps pour côtoyer Félix avant qu'il arrive sur le circuit. Nous l'avions avec nous l'année dernière en Coupe Davis, et je m'étais entraîné tous les jours avec lui. Il était déjà capable de jouer à un très haut niveau alors qu'il n'avait que 16 ou 17 ans. Il est aussi très mature pour son âge et il a tous les atouts pour connaître une carrière remarquable. »

Retour opportun pour Shapovalov

C'est à Montréal, en 2017, que Denis Shapovalov a « éclaté » sur la scène du tennis. Sa victoire contre Rafael Nadal, sa poussée jusqu'en demi-finale ont déclenché une véritable « Shapo-folie » qui s'est poursuivie avec de nombreuses autres bonnes performances.

Le joueur de 20 ans, qui a rejoint le top 20 mondial en mars après avoir atteint la demi-finale à Miami, est toutefois un peu « en panne » depuis quelques mois. Sorti au premier tour de sept de ses neuf derniers tournois, Shapovalov a pris une longue pause après Wimbledon.