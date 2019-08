Nick Kyrgios accède à la finale à Washington

L'Australien Nick Kyrgios a défait le Grec Stefanos Tsitsipas en trois manches de 6-4, 3-6, 7-6 (7) pour accéder à la finale de l'Omnium Citi, samedi, après un excitant match d'une durée de deux heures et sept minutes.

HOWARD FENDRICH Associated Press Washington

Classé 52 e au monde, Kyrgios a réussi 19 as et il a sauvé une balle de match. Il tentera de signer un sixième titre en carrière sur le circuit de l'ATP. Kyrgios attend le gagnant du duel opposant Daniil Medvedev, troisième tête de série, à Peter Gojowczyk.

Nick Kyrgios, à gauche, et Stefanos Tsitsipas, à droite, se serrent la main après leur match

Kyrgios et Tsitsipas ont offert tout un spectacle à la foule grâce à bon nombre de coups de maître. Les deux joueurs ne s'étaient jamais affrontés en simple, mais ils avaient fait équipe en double à Washington, plus tôt cette semaine.

Le bris d'égalité de la troisième manche a eu des airs de montagnes russes. Kyrgios menait 5-1, mais Tsitsipas a remonté la pente après avoir gagné cinq points de suite. L'Australien a cependant effacé une balle de match grâce à un as à plus de 211 kilomètres à l'heure.

Kyrgios a eu besoin de deux balles de match pour mettre fin à la rencontre. Il a d'ailleurs demandé conseil à un spectateur dans la première rangée avant d'effectuer son service.

Plus tôt dans la journée, les adolescentes américaines Coco Gauff et Caty McNally ont remporté leur premier titre professionnel en double en battant Maria Sanchez et Fanny Stollar 6-2, 6-2.

McNally a aussi participé aux demi-finales en simple, mais elle s'est inclinée 7-6 (5), 6-2 contre l'Italienne Camila Giorgi. Giorgi aura rendez-vous en finale avec Jessica Pegula, tombeuse de la Russe Anna Kalinskaya en trois manches de 6-3, 3-6, 6-1.