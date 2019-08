Les Canadiens veulent rebondir à la Coupe Rogers

STEPHANIE MYLES

La Presse Canadienne

Washington Les amateurs de tennis canadiens croyaient bien qu'une dynastie était née le printemps dernier, à la suite des excellents résultats des jeunes représentants de l'unifolié aux tournois d'Indian Wells, en Californie, et de Miami.

Mais quatre mois plus tard, le train canadien semble avoir perdu de son erre d'aller. En conséquence, plusieurs questions restent en suspens quant à la véritable valeur des joueurs canadiens à l'aube des Coupes Rogers de la semaine prochaine. Les dames s'exécuteront à Toronto, tandis que les hommes seront en vedette à Montréal. Denis Shapovalov sera d'ailleurs de retour dans la métropole, où il s'était révélé au monde entier en renversant à la surprise générale Rafael Nadal en 2017. Deux ans plus tard, il piétine. Shapovalov, qui a fêté son 20e anniversaire en avril, a grimpé jusqu'au 20e rang mondial après avoir pris part au carré d'as du Masters de Miami en mars. Mais il a compilé un dossier de 2-9 pendant la portion européenne du calendrier sur la terre battue et le gazon. L'Ontarien n'a pas savouré de victoire en deux mois et demi, et il s'est retiré de l'Omnium Citi plus tôt cette semaine. « Écoutez, Denis a 20 ans, j'en ai presque 19, tout comme Bianca. Si tout se déroule bien, avec un peu de chance, nous passerons de nombreuses années sur le circuit, et nous partagerons de grands moments avec les partisans. Je demanderais donc aux amateurs d'être patients, tout comme nous », a évoqué le Québécois Félix Auger-Aliassime, qui a aussi participé aux demi-finales à Miami et qui prendra part à la Coupe Rogers de Montréal pour la première fois de sa carrière la semaine prochaine.

Agrandir Félix Auger-Aliassime PHOTO KIRSTY WIGGLESWORTH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

« Tout comme les amateurs, nous souhaitons faire partie du top-10, nous voulons être no 1, a-t-il ajouté. Mais ça prend du travail, et ça prend du temps. Nous devons tous rester calmes, et garder notre sang-froid. » Quant à Milos Raonic, il a négocié avec une blessure récurrente au dos ce printemps, même s'il a enregistré de très bons résultats. Ce n'était que la plus récente blessure sur la liste - très longue - de celles qui ont ennuyé le tennisman âgé de 28 ans depuis quelques années. Même si Raonic est parvenu à demeurer dans le top-20, il n'a pas été en pleine santé depuis fort longtemps, l'empêchant ainsi d'exploiter son talent au maximum. Raonic assure qu'il s'en approche, et il croit toujours qu'il est possible que trois Canadiens fassent un jour partie du top-10 mondial.

Agrandir Milos Raonic PHOTO TIM IRELAND, ARCHIVES AP

Toutefois, à l'instar d'Auger-Aliassime, Raonic prêche lui aussi la patience. « Pour faire partie du top-10, il faut que tu expulses quelques joueurs. Qui va se faire expulser, et quels sont ses résultats ? Si on compte Félix, Denis et moi, alors il ne reste que sept places pour les autres - sur le reste de la planète. Ce sera très difficile à accomplir, a admis Raonic. C'est faisable, mais pour y parvenir ça prendra du temps. » Du côté féminin, Bianca Andreescu a percé le top-25 mondial après avoir triomphé à Indian Wells et s'être qualifiée pour le quatrième tour du Masters de Miami.

Agrandir Bianca Andreescu PHOTO GASTON DE CARDENAS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS