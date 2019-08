Les combats de Vasek Pospisil

Avec Milos Raonic, Vasek Pospisil a été le chef de file du renouveau du tennis masculin au Canada. Tous deux ont été parmi les premiers à bénéficier de la création du Centre national d'entraînement, en 2007, et ont vite gravi les échelons du classement mondial. Six ans après avoir atteint les demi-finales à la Coupe Rogers, en 2013 contre Raonic justement, Pospisil espère profiter du soutien des amateurs du stade IGA pour relancer sa saison.

Quart-de-finaliste à Wimbledon en 2015, demi-finaliste à la Coupe Rogers en 2013, Vasek Pospisil a atteint le 25e rang mondial en 2014. Aussi brillant en double, avec notamment un titre à Wimbledon en 2014 (avec l'Américain Jack Sock), il a souvent été le héros de l'équipe canadienne en Coupe Davis, compétition qui met en évidence sa formidable combativité.

Ralenti par les blessures depuis quelques saisons, il est récemment revenu au jeu après une intervention chirurgicale au dos et une convalescence de quatre mois, une éternité pour un joueur qui a été habitué à souffrir sur le court.

« C'est vrai, j'ai été élevé de cette façon et j'ai toujours été habitué à repousser mes limites. Je déteste les excuses et ça m'est souvent arrivé de jouer malgré la douleur, les blessures. Mais en vieillissant, on réalise que ce n'est pas toujours une bonne chose d'avoir une telle mentalité. Il faut aussi être intelligent et savoir écouter son corps. »

C'est ce qu'il a fait au début de l'année en décidant de subir cette intervention chirurgicale pour régler une blessure chronique qui le gênait depuis longtemps. « En ce moment, je suis un peu gêné par une petite blessure à une main, mais le dos va très bien, et c'est ce qui compte vraiment. Cela a été difficile d'interrompre ainsi ma saison, mais je devais penser à la suite de ma carrière. C'était vraiment la bonne décision à prendre. »

Pospisil s'est entraîné hier, mais il n'a frappé à pleine puissance que des coups droits. « J'essaierai les revers demain et, avec les traitements, j'espère être en mesure de jouer normalement la semaine prochaine. »

La cause des joueurs

En raison de sa longue absence, le Canadien est sorti du top 100 (207e), mais il a encore le niveau pour reprendre sa place au sein de l'élite mondial.

À bientôt 30 ans, il a aussi d'autres objectifs.

Depuis 2018, il est membre du Conseil des joueurs de l'ATP, comité qui réunit une dizaine des joueurs, dont Novak Djokovic.

« Quand on arrive sur le circuit, on est seulement content d'être là ! En vieillissant, on prend toutefois davantage conscience des injustices. L'une des plus grandes est que nous n'avons aucune représentation légale pour défendre nos intérêts, au contraire des autres sports professionnels où les joueurs sont syndiqués. La conséquence, c'est qu'il n'y a aucune transparence et que nous n'avons aucune idée des revenus véritables des tournois.