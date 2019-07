 Omnium Citi: Auger-Aliassime et Raonic au troisième tour 

Félix Auger-Aliassime et Milos Raonic ont atteint le troisième tour de l'Omnium Citi.

Les deux Canadiens avaient bénéficié d'un laissez-passer lors du premier tour puisqu'ils sont respectivement neuvième et huitième têtes de série du tournoi de Washington.

Auger-Aliassime a d'abord disposé de l'Américain Reilly Opelka 6-4, 3-6 et 6-4, mercredi.

Le Québécois a prévalu grâce à un deuxième bris, quand son adversaire a envoyé un revers dans le filet. C'était sa deuxième occasion de l'emporter ; Opelka a repoussé la première à l'aide d'un 22e as.

Auger-Aliassime est 22e au monde, tandis qu'Opelka est 43e.

Auger-Aliassime aura comme prochain rival le Croate Marin Cilic, qui a triomphé à Flushing Meadows en 2014. Il est la sixième tête de série.

Raonic a enchaîné en battant l'Américain Tim Smyczek 6-1, 6-4. Raonic est 20e à l'ATP, tandis que Smyczek est 281e au monde.

L'Ontarien a réussi 16 as et a gagné 26 des 28 points disputés quand il a placé sa première balle de service en jeu.

Smyczek a pris les commandes 4-2 en deuxième manche, mais Raonic a été en mesure de renverser la vapeur en remportant les quatre derniers jeux de la rencontre. Il s'est imposé au terme d'un duel de 66 minutes.

Raonic était maintenant en attente du vainqueur du match opposant l'Allemand Peter Gojowczyk à l'Australien Alex de Minaur.

Par ailleurs, l'Américain John Isner a réussi 14 as et a défait le Polonais Hubert Hurkacz, 6-4 et 6-4. De son côté, le Français Benoît Paire a eu le meilleur 6-3, 6-7 (5), 7-6 (5) contre l'Australien Marc Polsman.

En soirée, le Grec et favori à Washington Stefanos Tsitsipas avait rendez-vous avec l'Américain Tommy Paul.