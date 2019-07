 Li Na devient la première Asiatique admise au Temple de la renommée du tennis 

KEN POWTAK Associated Press Newport

Elle a été honorée en compagnie de la Française Mary Pierce et du Russe Yevgeny Kafelnikov, lors d'une cérémonie tenue après les demi-finales du tournoi de Newport.

Reine de Roland-Garros en 2011, Li est alors devenue la première Asiatique à remporter un tournoi du Grand Chelem. La finale a été regardée par environ 116 millions de personnes dans son pays, a-t-on estimé.

« Je ne le savais pas avant de disputer le match. Ça m'aurait rendue plus nerveuse », a-t-elle confié en conférence de presse, samedi.

« J'ai commencé à jouer vers 8 ans, mais je détestais le tennis, a-t-elle admis. Et là je suis ici en ce moment. Je pense ne pas avoir fait trop mal. »

Elle a également triomphé à Melbourne en 2014, après y avoir été finaliste deux fois.

« L'objectif n'a d'égale valeur que l'effort requis pour l'atteindre », a déclaré Pierce, en essayant de retenir ses larmes au début de son discours de 29 minutes.

Kafelnikov, 45 ans, est décrit sur sa plaque comme « l'un des joueurs russes les plus dominants de sa génération ». Il a remporté Roland-Garros en 1996 et trois ans plus tard, il a remporté les Internationaux d'Australie.

« Je sais maintenant ce que c'est que d'être un membre du Temple de la renommée, a-t-il mentionné à la foule. J'assumerai cette responsabilité pour le reste de ma vie et j'espère ne pas vous décevoir. »

Principalement un joueur de fond de terrain, Kafelnikov a atteint le rang de numéro 1 mondial en 2002. Il a remporté une médaille d'or aux Jeux olympiques de 2000 et a aidé la Russie à remporter la Coupe Davis en 2002.

« J'ai accompli cela avec du travail acharné, a il dit. Tous mes succès ont été obtenus en travaillant fort. »

Pierce, 44 ans, a vécu son rêve en jouant à Roland Garros. Elle a fait plus que cela, remportant ce titre en 2000. Elle avait été reine de Melbourne en 1995.

« Je rêvais de jouer à Roland-Garros, que je regardais à la télé quand j'étais une jeune fille, a dit Pierce. Alors de gagner, c'était mon rêve qui devenait réalité. »

Pierce a disputé son dernier match contre Li à Flushing Meadows, en 2006.

« Regarde où nous en sommes aujourd'hui », a-t-elle dit en tournant le regard vers Li, assise à sa droite.