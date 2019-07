Simona Halep triomphe à Wimbledon

Simona Halep a offert une performance presque sans faute et a remporté un premier titre à Wimbledon, samedi, en s'imposant 6-2, 6-2 face à Serena Williams.

HOWARD FENDRICH Associated Press Londres

Williams tentait d'égaler un record avec un 24e titre du Grand Chelem en simple, mais elle a échoué en finale pour une troisième fois. Williams avait aussi perdu contre Angelique Kerber en finale à Wimbledon l'an dernier, avant de s'incliner face à Naomi Osaka en finale aux Internationaux des États-Unis.

L'Américaine âgée de 37 ans n'a pas gagné un seul tournoi depuis les Internationaux d'Australie en 2017, quand elle a établi un record du tennis professionnel en remportant un 23e titre du Grand Chelem (Margaret Court a gagné 13 de ses 24 titres à l'ère du tennis amateur). Williams était enceinte lors de ce triomphe et a pris plus d'un an de congé ; sa fille, Olympia, est née en septembre 2017.

Depuis son retour à la compétition, Williams a été ennuyée par des blessures. Elle a toutefois maintenu sa place au sein de l'élite.

Samedi, Halep a vite indiqué que la tâche ne serait pas facile pour Williams.

Démontrant l'étendue du talent qui lui a permis d'atteindre le premier rang du classement mondial et quatre autres finales en Grand Chelem, Halep, qui a remporté les Internationaux de France en 2018, a connu un début de match phénoménal.