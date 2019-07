Wimbledon: le rêve de la jeune Cori Gauff prend fin

L'Américaine de 15 ans, qui est devenue la plus jeune joueuse à se qualifier pour le tableau principal à Wimbledon de l'ère professionnelle, a perdu face à l'ancienne numéro 1 mondiale Simona Halep 6-3, 6-3 au quatrième tour.

«J'ai beaucoup appris, a mentionné Gauff, qui est plus jeune que plusieurs des joueuses qui participent au tournoi junior à Wimbledon. J'ai appris comment jouer devant une foule importante. J'ai appris ce que c'est d'être sous pression. J'ai beaucoup appris et je suis vraiment reconnaissante d'avoir vécu cette expérience.»

Gauff avait éliminé la quintuple championne Venus Williams au premier tour, puis elle a sauvé deux balles de match au troisième tour pour se qualifier pour la deuxième semaine d'un tournoi du Grand Chelem à ses débuts.

Jouant sur le court no 1, le deuxième plus grand stade du All England Club, Gauff a obtenu beaucoup d'appui de la foule. Mais Halep, championne à Roland-Garros en 2018 et demi-finaliste de Wimbledon en 2014, a offert les meilleurs coups. Elle a brisé Gauff à cinq reprises et a profité de 29 fautes directes.

Gauff a réussi à sauver deux autres balles de match sur son service à 5-2, mais Halep a remporté le jeu suivant pour accéder aux quarts de finale.