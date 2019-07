Kevin Anderson éliminé à Wimbledon

Anderson n'a converti qu'une seule de ses neuf balles de bris, et il a baissé pavillon 6-4, 6-3, 7-6 (4) devant Pella, qui a accédé aux huitièmes de finale d'un tournoi majeur pour la première fois de sa carrière.

Pella a ainsi évincé le finaliste de l'année précédente pour une deuxième année d'affilée. Il avait effacé un déficit de deux sets pour battre Martin Cilic en 2018.

Anderson avait perdu en trois sets contre Novak Djokovic en finale l'an dernier, après avoir effacé un retard de deux sets pour surprendre Roger Federer en quarts de finale et avoir pris la mesure de John Isner en six heures et demie en demi-finales.

Au troisième set, le Sud-Africain a obtenu une balle de bris à 2-1, deux autres à 3-2, et une dernière à 4-3. Il n'a cependant pas pu en convertir la moindre. Au bris d'égalité, Pella a mis la table pour une balle de match à la suite d'un bel échange au filet, couronné par une autre volée imparable.

La 10e tête de série Karen Khachanov a aussi perdu, en trois manches de 6-3, 7-6 (3), 6-1 contre Roberto Bautista Agut. Ces résultats pourraient paver la voie à Djokovic, le champion en titre qui n'a plus aucun joueur du top 10 mondial à affronter dans sa portion du tableau.

Le Serbe a d'ailleurs rendez-vous vendredi avec le Polonais Hubert Hurkacz.

Chez les dames, la Chinoise Zhang Shuai est devenue la première joueuse à se qualifier pour la deuxième semaine d'activités en prenant la mesure de l'ex-no 1 mondiale Caroline Wozniacki au troisième tour.

Zhang a mis la table pour sa deuxième balle de match en réalisant un revers gagnant, et elle l'a convertie avec une volée gagnante au filet. Elle a ainsi atteint les huitièmes de finale à Wimbledon pour la première fois de sa carrière.