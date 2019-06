 Félix Auger-Aliassime l'emporte contre Grigor Dimitrov 

Le Québécois, qui pointe au 21e échelon mondial, a disposé de la 45e raquette mondiale en une heure et 14 minutes. Le tennisman âgé de 18 ans a démontré sa puissance et totalisé 15 as, contre seulement six pour Dimitrov.

En raison des conditions météorologiques défavorables au cours des derniers jours à Londres, Auger-Aliassime pourrait être de retour sur la pelouse du Queen's Club en après-midi pour un match de double en compagnie de son partenaire australien Alex De Minaur, contre les Britanniques Daniel Evans et Ken Skupski.

La huitième tête de série du tournoi en simple pourrait ensuite compléter cette journée très chargée en croisant le fer avec l'Australien Nick Kyrgios.

D'autre part, le Canadien Milos Raonic affrontera au deuxième tour un peu plus tard jeudi le Slovène Aljaz Bedene.