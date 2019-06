 Tournoi du Queen's: Raonic l'emporte, Shapovalov s'incline 

Raonic, cinquième tête de série, a eu raison de l'Italien Marco Cecchinato 6-3, 6-2 en première ronde du tournoi sur gazon du Queen's à Londres.

Raonic, 18e joueur mondial, avait déclaré forfait à l'Omnium de Stuttgart samedi dernier en raison d'un malaise au dos avant sa demi-finale prévue contre son compatriote Félix Auger-Aliassime.

Mercredi, Raonic a totalisé 24 as, 19 de plus que Cecchinato. Il a gagné 90% de ses points à l'aide de son premier service et n'a fait face qu'à une seule balle de bris.

Raonic affrontera le qualifié slovène Aljaz Bedene au deuxième tour.

Le match d'Auger-Aliassime contre le Bulgare Grigor Dimitrov a de nouveau été remis en raison de la pluie.