 Auger-Aliassime en finale à Stuttgart après le forfait de Raonic 

Le duel tant attendu entre Milos Raonic et Félix Auger-Aliassime n'aura finalement pas lieu.

On ignore pour l'instant le motif du retrait de Raonic, qui s'est présenté sur le court samedi matin vêtu d'un coupe-vent bleu pour s'adresser à la foule.

« J'ai de la difficulté à accepter la situation, mais c'est comme ça. Mais je suis heureux que Félix ait l'opportunité de gagner son premier titre [ici], donc je lui souhaite la meilleure des chances », a dit l'Ontarien, qui s'était incliné en finale de ce tournoi sur gazon l'année dernière devant le Suisse Roger Federer.

Auger-Aliassime, la septième tête de série, aura plutôt rendez-vous en finale avec l'Italien Matteo Berrettini, qui a vaincu dans l'autre demi-finale le favori local Jan-Lennard Struff 6-4, 7-5. Il s'agira d'une troisième finale pour le Québécois cette saison, et d'une deuxième consécutive - après sa défaite en finale contre le Français Benoît Paire à Lyon le mois dernier.

Le tennisman âgé de 18 ans ne sera pas le seul représentant du pays en finale à Stuttgart. Son compatriote Denis Shapovalov et son partenaire de jeu indien Rohan Bopanna ont vaincu les Australiens Nick Kyrgios et Matt Reid 6-3, 6-4 en demi-finales du tournoi de double. Ils affronteront pour le titre dimanche le Brésilien Bruno Soares et l'Australien John Peers.

Par ailleurs, le tirage au sort du tournoi sur gazon du Queen's Club a été effectué samedi. Pour l'instant, Raonic a rendez-vous au premier tour avec l'Italien Marco Cecchinato, tandis qu'Auger-Aliassime croisera le fer avec le Bulgare Grigor Dimitrov, et Shapovalov avec l'Argentin Juan Martin del Potro.