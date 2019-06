 Roland-Garros: la WTA dénonce une programmation «injuste» 

L'association des joueuses de tennis WTA a dénoncé jeudi une programmation «injuste et inappropriée» des demi-finales féminines à Roland-Garros, qui seront disputées vendredi hors du court central.

Traditionnellement jouées le jeudi, les demi-finales féminines ont été reportées à vendredi à cause de la pluie, tombée sans discontinuer mercredi sur Roland-Garros, et qui a bousculé le programme du tournoi.

Les quatre joueuses entreront simultanément sur deux courts, dès 11h (5h heure du Québec): l'Australienne Ashleigh Barty (8e) et l'Américaine Amanda Anisimova (51e) sur le Suzanne-Lenglen, et la Britannique Johanna Konta (26e) et la Tchèque Marketa Vondrousova (38e) sur le Simonne-Mathieu, niché au fond du jardin des serres d'Auteuil.