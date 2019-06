 Roland-Garros: une ado américaine surprend la championne en titre 

L'autre demi-finale prévue vendredi opposera la Britannique et 26 e tête de série Johanna Konta à la Tchèque âgée de 19 ans Marketa Vondrousova. Puisque l'ensemble du programme a été annulé mercredi en raison de la pluie, les demi-finales du tableau des dames - habituellement disputées le jeudi sur le court central - auront lieu en même temps sur les deux plus gros stades secondaires. Pendant ce temps sur le court Philippe-Chatrier, les demi-finales masculines seront présentées.

Contre Halep, une ancienne reine du tennis féminin et une joueuse qui a atteint quatre finales en Grand Chelem, Anisimova a visé les coins et risqué des angles difficiles avec grand succès. Elle a eu l'avantage 25-16 au chapitre des coups gagnants. Peut-être encore plus impressionnant : Halep avait gagné 16 jeux consécutifs en retour de service avant son match de jeudi, mais Anisimova a sauvé six des sept balles de bris accordées à sa rivale.

«Je suis très heureuse de ma performance, a dit Anisimova. C'est un de mes meilleurs matchs à vie.»

Ce n'était que son 43e match sur le circuit de la WTA et elle participe seulement à son quatrième tournoi majeur.

Barty est un peu plus âgée à 23 ans, mais elle a fait faux-bond au tennis pendant environ deux ans, quand elle a tenté une carrière au cricket. Sa progression est néanmoins rapide: elle a atteint ses premiers quarts de finale en tournoi majeur en janvier à Melbourne et là, elle a franchi une étape de plus.

Contre Keys, demi-finaliste à Paris en 2018 et finaliste aux Internationaux des États-Unis en 2017, Barty a utilisé son revers coupé à profusion et a provoqué de nombreuses erreurs du côté de l'Américaine.

Keys a commis 52 fautes totales, contre 33 pour Barty.

Questionnée à savoir si elle était surprise de l'efficacité de son jeu sur la terre battue, Barty a été franche.

«Vraiment, oui, a-t-elle dit. J'apprends chaque jour.»