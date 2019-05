La Presse à Roland-Garros: l'attente est terminée

Ne misez pas votre chemise sur les chances de Bianca Andreescu cette année à Roland-Garros. L'étonnante championne du tournoi d'Indian Wells n'a plus joué depuis qu'elle s'est retirée de son match de quatrième tour à l'Omnium de Miami, à la fin mars, en raison d'une blessure à une épaule.

La guérison s'est avérée plus longue que prévu et son retour au jeu, d'abord planifié en Fed Cup à la fin avril, a été plusieurs fois retardé. Déjà 22e mondiale alors qu'elle n'a que 18 ans, Andreescu a assuré hier qu'elle se sentait beaucoup mieux et elle a hérité d'un premier match contre une qualifiée. Mais elle pourrait vite tomber sur Serena Williams...

L'entraîneur Sylvain Bruneau a expliqué hier : « Bianca a été arrêtée pendant une longue période, cinq semaines au cours desquelles elle n'a pu frapper une balle. Elle a toutefois pu continuer de travailler sur sa préparation physique. Nous avons donc pris la décision de venir préparer les tournois sur terre battue au chaud [à l'Académie Rafael Nadal], mais quand nous sommes arrivés à Majorque, elle ne pouvait encore y aller que très graduellement.

« L'équipe médicale avait donné des directives très claires et nous nous y sommes tenus, ce qui fait qu'il y avait encore beaucoup plus de physique que de technique. Ce n'est que graduellement que nous avons pu augmenter la durée et l'intensité des entraînements sur le court et ce n'est qu'ici, mardi, que nous avons pu faire un entraînement complet de deux heures pour la première fois.

« Côté préparation, donc, ce n'est pas idéal, d'autant plus qu'on y est allés à pas de tortue et que [Bianca Andreescu] n'aura joué aucun match sur la terre battue avant Roland-Garros. La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne ressent plus aucune douleur à l'épaule, rien. »

- Sylvain Bruneau, entraîneur de Bianca Andreescu

Pour ce qui est du tournoi, Andreescu et son équipe veulent rester réalistes. « Nous avons zéro ambition, assure Bruneau. Nous allons y aller un jour à la fois et voir ce qui va arriver. L'objectif, c'était que l'épaule tienne, qu'on s'assure que tout était bien en place et ça, c'est déjà une victoire.

« Et il y a quand même du bon dans cette situation. Depuis le mois de janvier, ç'avait été un véritable feu roulant avec beaucoup de matchs, beaucoup de victoires, beaucoup de fatigue aussi, physique et mentale. Prendre un pas de recul - même s'il a été plus long qu'on l'aurait voulu - n'est pas vraiment une mauvaise chose. Qui sait si cela ne nous aurait pas rattrapés plus tard dans la saison ? »

Et Eugenie ?

Eugenie Bouchard fait elle aussi un retour au jeu à Roland-Garros et, comme Andreescu, elle n'a plus joué depuis l'Omnium de Miami.

Encore gênée par une blessure musculaire à l'abdomen, la joueuse de 25 ans, actuellement 77e mondiale, n'a rien fait de vraiment spectaculaire depuis quelques saisons déjà, mais tout le monde se souvient de sa poussée en demi-finale en 2014.

Il y avait donc quand même un bon groupe de journalistes pour son point de presse, hier, même si les organisateurs n'avaient prévu qu'un petit « recoin » de la zone d'entrevues, juste à côté de la salle principale dont on entendait les haut-parleurs.

Bouchard était pourtant presque de bonne humeur et a répondu de bonne grâce à toutes les questions.

« Je voulais vraiment tenter de guérir cette blessure aux muscles abdominaux et j'ai décidé de prendre le temps qu'il fallait cette fois. C'est frustrant parce que c'est une blessure qui me gêne depuis longtemps et c'est difficile de trouver une solution durable. Chaque fois que je me blesse à nouveau, ça semble plus difficile à guérir. »

- Eugenie Bouchard

« Il n'y a pas de recette miracle. Il faut passer par la rééducation, le travail en gymnase, puis la reprise graduelle des activités sur le court, en augmentant lentement l'intensité et la force des coups. »

La Canadienne a reconnu avoir apprécié le temps loin du tennis, même si elle n'a pas manqué de jeter un coup d'oeil aux matchs à la télé, à ceux de ses compatriotes notamment : « Félix connaît encore une semaine fantastique à Lyon et c'est super pour le tennis canadien. »

Quand on l'a interrogée sur ses rapports avec sa compatriote Andreescu, qui l'avait battue assez sèchement, 6-2, 6-0, au tournoi de Newport Beach, Bouchard a répondu : « Nous avons été coéquipières en Fed Cup et nous nous entendons bien. C'est une amie, je pense, mais je ne la connais pas vraiment beaucoup. Elle a obtenu d'excellents résultats et, comme je le disais, c'est bon pour le tennis canadien. »

Bouchard affrontera à son premier match l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, 27e mondiale, et elle ne veut pas regarder plus loin. Les deux joueuses se sont affrontées deux fois en carrière, à Indian Wells en 2015 et en Fed Cup au printemps 2018 à Montréal. Les deux matchs ont été longs et très disputés.

« C'est une excellente joueuse et j'espère seulement ne pas avoir à revivre le même marathon que la dernière fois [Bouchard s'était imposée 4-6, 6-2, 7-6 (5), en 2 h 39 min]. À la fin, nous rampions littéralement jusqu'à nos chaises entre les jeux. Nos deux matchs ont été très physiques et je devrai vraiment être prête. »

Bouchard n'a plus d'entraîneur depuis le départ de l'Américain Michael Joyce il y a quelques semaines. Son préparateur physique Scott Byrnes n'est aussi plus à ses côtés. « Cette semaine, je suis aidée par Heidi [El Tabakh], la capitaine de notre équipe de Fed Cup. Nous nous entendons bien et l'ambiance est très détendue, ce qui me convient. Je vais prendre le temps de bien réfléchir avant de trouver une nouvelle équipe. »

Un nouveau Roland-Garros