Rafael Nadal avance en demi-finales à Rome

Il n'a concédé que six jeux en six manches au Foro Italico, et il a atteint les demi-finales.

Nadal a subi la défaite en demi-finale à ses trois derniers tournois - tous sur sa surface de prédilection, la terre battue. Et son prochain adversaire est Stefanos Tsitsipas, qui l'a éliminé la semaine dernière à Madrid.

« Je sais ce qui s'est passé la semaine dernière et je vais essayer de faire mieux demain, a admis Nadal. Je dois maintenir le même niveau ou même l'augmenter un peu plus. Si cela se produit, je vais avoir mes chances. La bonne chose, c'est qu'au cours du dernier mois, j'ai le sentiment que chaque semaine était meilleure que la précédente. »

Tsitsipas, âgé de 20 ans, occupe le 7e rang du classement mondial.

« Chaque année, nous faisons des pronostics avec mon équipe quant à savoir qui va figurer dans le top-10 à la fin de la saison, a noté Nadal. J'y ai mis Tsitsipas. Il a fait encore mieux que ce à quoi je m'attendais. Il mérite d'être là où il est maintenant. »

Diego Schwartzman a pour sa part surpris Kei Nishikori pour la première fois en quatre tentatives (6-4 et 6-2), se qualifiant pour son premier carré d'as d'un tournoi Masters 1000.

Schwartzman, 24e joueur mondial, affrontera Novak Djokovic, no 1, ou son compatriote argentin Juan Martin del Potro.

Par ailleurs, le Suisse Roger Federer et la favorite Naomi Osaka ont déclaré forfait en raison de blessures.

Federer a précisé être incommodé par une blessure à la jambe avant son match contre Stefanos Tsitsipas, tandis Osaka est ennuyée par un problème à la main droite, elle qui avait rendez-vous avec Kiki Bertens.

Federer et Osaka ont dû disputer deux matchs, jeudi, car la pluie a perturbé le tournoi la veille.

Si Osaka a gagné ses deux matchs en deux manches, Federer, âgé de 37 ans, a dû s'échiner pendant plus de deux heures et demie pour venir à bout de Borna Coric à son deuxième.

Après avoir battu Coric, Federer a déclaré qu'il avait glissé sur une ligne mouillée et que sa jambe « lui faisait un peu mal ».

« Je suis déçu de ne pas être capable de jouer aujourd'hui. Je ne suis pas physiquement à 100 % et, après consultation de mon équipe, nous avons pris la décision de ne pas jouer, a confié Federer. Rome a toujours été l'un de mes tournois favoris et j'espère être de retour l'année prochaine. »

Plus tard, Federer a ajouté sur Instagram : « La réaction des amateurs et l'énergie de la foule lors de mes matchs d'hier me rappellent exactement pourquoi je suis toujours en compétition sur le circuit ATP. »

C'est seulement la quatrième fois en carrière que Federer concède un match par forfait, a précisé l'ATP. Le champion de 20 tournois du Grand Chelem ne comptait aucun abandon en 1465 matchs.

Federer n'avait pas prévu disputer le tournoi de Rome, mais a changé d'idée la semaine dernière, expliquant qu'il préférait jouer des matchs plutôt que s'entraîner en préparation des Internationaux de France, qui commencent dans neuf jours.

Osaka n'a pas immédiatement donné des détails sur la gravité de sa blessure ni si cela aurait une incidence sur sa présence à Roland Garros, qui commence dans neuf jours. Elle devait encore voir un médecin, mais quand elle a montré sa main aux journalistes, elle était clairement enflée.

« Je me suis réveillée ce matin et je ne pouvais pas vraiment bouger mon pouce, a mentionné Osaka. J'ai essayé de m'entraîner et de saisir ma raquette, mais je ne pouvais pas et j'ai continué à ressentir cette douleur lorsque j'essayais de bouger ma main dans différentes positions. »

La victoire d'Osaka, jeudi, l'a assurée qu'elle conservera son premier rang mondial avant d'amorcer les Internationaux de France.

« Je n'ai rien senti hier (jeudi). C'est pourquoi je suis un peu confuse parce que je me suis réveillée ce matin et je ne pouvais pas bouger mon pouce, a poursuivi Osaka. Alors je me suis dit "Peut-être ai-je dormi dessus et peut-être que ça passera." Mais ça n'a pas été le cas. »

Osaka s'est également désistée avant la demi-finale du tournoi de Stuttgart, en Allemagne, le mois dernier en raison d'une blessure à l'abdomen. Et elle avait déclaré forfait lors de sa précédente confrontation avec Bertens aux Finales de la WTA l'année dernière en raison d'une blessure à la jambe.