 Rome: Federer l'emporte de justesse, Osaka sauve son trône 

Au bout du suspense, la légende suisse du tennis Roger Federer s'est qualifiée jeudi pour les quarts de finale du Masters 1000 de Rome en disposant en trois sets du Croate Borna Coric, avant d'y être rejoint par Novak Djokovic et Rafael Nadal, plus expéditifs.

À cause des matchs annulés la veille en raison de la pluie, la journée de jeudi a eu des airs de marathon pour plusieurs joueurs. Et ainsi Federer a dû d'abord écarter en début de journée le Portugais Joao Sousa pour pouvoir ensuite affronter quelques heures plus tard Coric, et le battre 2-6, 6-4, 7-6 (7) au bout d'un combat de plus de deux heures et demie.

Face à un joueur qualifié depuis mardi pour les huitièmes, le Suisse a rapidement concédé le premier set, avant de se reprendre dans le deuxième et d'écarter deux balles de match dans le troisième pour arracher l'ultime manche au jeu décisif.

Remonté sur le court quelques minutes avant la victoire laborieuse de Federer, Rafael Nadal (N.2) a été plus expéditif et s'est débarrassé 6-1, 6-0 du Géorgien Nikoloz Basilashvili (N.18) en à peine une heure.

Il a été imité plus tard dans la soirée par le N.1 mondial Novak Djokovic, qui a écarté facilement l'Allemand Philipp Kohlschreiber (N.56) sur le score de 6-3, 6-0.

Plus tôt dans la journée, le Serbe avait balayé le Canadien Denis Shapovalov (N.22) 6-1, 6-3, et Nadal (N.2) avait lui humilié le Français Jérémy Chardy (N.42) 6-0, 6-1.