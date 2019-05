Federer, Nadal et Osaka l'emportent à Rome

Roger Federer, Rafael Nadal et Naomi Osaka ont tous remporté sans difficulté leurs deux matchs au Masters de Rome, jeudi.

ANDREW DAMPF Associated Press Rome

Puisque la pluie a forcé les organisateurs à annuler les activités sur le site mercredi, les principales têtes d'affiche ont été contraintes de négocier leur programme double respectif de la manière la plus efficace possible, afin de préserver leurs énergies.

Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic qui a éliminé Denis Shapovalov en début de journée, Kei Nishikori, Juan Martin Del Potro, Diego Schwartzman et Jan-Lennard Struff ont aussi poursuivi leur route, tout comme Karolina Pliskova, Johanna Konta, Victoria Azarenka et Kristina Mladenovic chez les dames.

Halep, qui fut finaliste à Rome au cours des deux dernières années et qui se prépare à défendre son titre aux Internationaux de France, a demandé l'intervention d'un thérapeute tôt à la troisième manche afin de recevoir des traitements à la jambe gauche.

Avant d'être disqualifié, Kyrgios a reçu un avertissement pour son comportement agressif, puis il a perdu un point pour conduite antisportive, et enfin un jeu pour le même motif.

Le tennisman au tempérament bouillant a aussi botté une bouteille d'eau pendant son match contre le Norvégien Casper Ruud. Il a ensuite agrippé une chaise blanche et l'a lancée sur la terre battue avec sa main droite.

Nick Kyrgios a de nouveau défrayé les manchettes pour les mauvaises raisons, jeudi. L'Australien a pété un plomb, lancé une chaise et quitté le terrain au deuxième tour, entraînant sa disqualification.

Kyrgios, font les frasques sont nombreuses depuis son entrée sur le circuit, a été suspendu de l'ATP en 2016 pour avoir « volontairement » cessé de jouer, en route vers une défaite au Masters de Shanghai.

Le plus récent incident s'est produit sur un court extérieur au Foro Italico, alors que Ruud menait 6-3, 6-7 (5), 2-1.

L'ATP a indiqué que Kyrgios sera soulagé d'environ 33 635 $ US et de 45 points de classement, et que d'autres sanctions pourraient être imposées à la suite d'une enquête.

En 2015, Kyrgios avait insulté Stanislas Wawrinka pendant un match à la Coupe Rogers de Montréal. Il avait écopé une amende de 12 500 $ et purgé 28 jours de suspension. Il avait aussi été critiqué pour avoir refusé de participer au tournoi olympique en raison d'une altercation avec l'un des dirigeants de l'équipe australienne, et pour avoir insulté des joueurs retraités qui lui avaient offert de l'aide.