Serena Williams signe une victoire à son retour

Serena Williams a beaucoup mieux paru qu'à son précédent match en mars et elle a entrepris sa saison sur terre battue avec une victoire de routine de 6-4 et 6-2 aux dépens de la Suédoise Rebecca Peterson, une joueuse issue des qualifications, à l'omnium de Rome.

ANDREW DAMPF Associated Press Rome

En mars, au Masters de Miami, Williams avait eu besoin de trois sets pour vaincre Peterson.

«Cela fait un moment. Je n'ai pas beaucoup joué de matchs cette année, a mentionné Williams. Ce n'est pas mon choix, mais par la force des choses. Je voulais vraiment, vraiment, mais vraiment être ici et jouer. Ça fait du bien d'être finalement de retour. Espérons que je pourrai poursuivre de la même façon.»

Williams s'est retrouvée en arrière 3-1 au premier set mais elle a ensuite pris le contrôle grâce à sa puissance en fond de court lors d'une journée venteuse au Foro Italico.

Lorsque Williams a contré une tentative de passing de Peterson et a répliqué avec un coup gagnant en croisé pour obtenir le bris et prendre une avance de 5-2 à la deuxième manche, elle a poussé un cri et s'est penchée en avant en serrant les deux poings.