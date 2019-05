 Madrid: Djokovic accède à la finale, Tsitsipas élimine Nadal 

Il s'agit pour Nadal d'une troisième élimination consécutive en demi-finale. Il connaît son pire début de saison sur terre battue depuis 2015.

Tsitsipas tentera de gagner un troisième titre en 2019 quand il croisera le fer avec le favori Novak Djokovic en finale. Djokovic a vaincu l'Autrichien Dominic Thiem 7-6 (2), 7-6 (4) et aura l'occasion d'égaler le record de Nadal en remportant un 33e titre de la série Masters 1000.

Nadal, qui est toujours à la recherche d'un premier titre cette saison, n'a pas été en mesure d'atteindre la finale à Monte-Carlo et à Barcelone, des tournois qu'il avait gagnés lors de chacune des trois dernières saisons. Deuxième au classement mondial, Nadal a perdu contre Fabio Fognini à Monte-Carlo et contre Thiem à Barcelone. C'était la première fois depuis 2004 que Nadal se présentait à Madrid sans gagné un tournoi lors des cinq premiers mois de la saison.

Tsitsipas, qui est âgé de 20 ans, a fermé les livres sur sa quatrième balle de match.

« Je suis très heureux d'avoir gardé mon calme et continué à me battre. C'est probablement une des victoires les plus difficilement acquises dans ma vie, a dit Tsitsipas. J'ai dû varier mes coups et être imprévisible pour l'emporter aujourd'hui. »

Plus tôt dans la journée, Djokovic s'était qualifié pour la finale de l'Omnium de Madrid pour la troisième fois de sa carrière.