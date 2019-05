Federer réussit son retour sur terre battue

Auparavant, Novak Djokovic a signé une victoire de 6-4, 6-2 contre Taylor Fritz. Il a réussi le bris contre l'Américain une fois à la première manche et deux fois dans la seconde, ne cédant qu'une seule occasion de bris à son adversaire. Le Serbe, première tête de série, a réussi sept as et perdu seulement deux points sur son service à la deuxième manche.

«Je ne pense pas qu'il était à son mieux aujourd'hui, a constaté Djokovic. Mais je pense que c'était un solide match d'ouverture pour moi dans le tournoi.»

Djokovic est en quête de son deuxième titre de l'année et de son troisième à Madrid. Il a amorcé l'année en triomphant aux Internationaux d'Australie.

David Ferrer a prolongé sa carrière avec une victoire de 6-4, 4-6 et 6-4 face à Roberto Bautista Agut, préparant une confrontation de deuxième tour avec le champion en titre Alexander Zverev. Ferrer, âgé de 37 ans, prend sa retraite après le tournoi.

«Je veux être avec ma famille et essayer de profiter au maximum du temps qu'il me reste à jouer sur ce court central, a confié l'Espagnol. Et demain, j'ai une autre occasion et je vais essayer d'en savourer chaque instant.»

Stanislas Wawrinka a mis fin à une série de trois défaites à Madrid en défaisant Pierre-Hugues Herbert 6-2, 6-3.

«Je me sentais bien. C'était un bon match, un très bon premier match, a mentionné Wawrinka. Je jouais bien à l'entraînement et je me sentais vraiment bien. Il était donc important de bien commencer la journée.»

Guido Pella, champion de l'omnium du Brésil, a vaincu le Russe Daniil Medvedev, no 12, 6-2, 1-6, 6-3, tandis que Fabio Fognini a eu raison de Kyle Edmund 6-4, 6-3.

Au tableau féminin, la Japonaise Naomi Osaka, toujours au sommet du classement, a éliminé Sara Sorribes Tormo 7-6 (5), 3-6, 6-0 au deuxième tour.

«J'ai joué un peu de chance à la première manche, a reconnu Osaka. À la troisième manche, j'ai juste pensé à tout ce que je devais faire pour gagner et pas nécessairement au résultat.»

La Roumaine Simona Halep, troisième tête de série, a battu Johanna Konta 7-5, 6-1, tandis que Caroline Garcia a pris la mesure de Sorana Cirstea 6-4, 3-6, 6-1.

Angelique Kerber, no 4, s'est retirée du tournoi avant son match du deuxième tour contre Petra Martic en raison d'une blessure à la cheville droite.