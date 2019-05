 Auger-Aliassime défait Shapovalov au 1er tour à Madrid 

Il n'y a pas eu de drame dimanche à Madrid et le joueur de 18 ans a remporté sa première victoire contre son compatriote en trois matchs professionnels, 6-2, 7-6 (7), au premier tour de l'Omnium de Madrid.

Auger-Aliassime a pris l'avantage dès le premier jeu avec un bris de service et il en a réussi un autre pour creuser l'écart à 5-2, avant de conclure la première manche au service. Auger-Aliassime n'a accordé aucune balle de bris et il a su rester calme dans les séquences plus disputées, profitant de l'inconstance de son adversaire pour attendre ses fautes directes.

En deuxième manche, Auger-Aliassime a dû patienter jusqu'au cinquième jeu avant de réussir un premier bris, mais il a tout de suite cédé à son tour en accordant un bris, son seul du match. Les deux joueurs ont ensuite retrouvé leur aplomb au service pour se rendre au bris d'égalité. Visiblement tendus, Shapovalov, puis Auger-Aliassime ont gâché des chances, mais c'est finalement le Québécois qui a profité d'une ultime faute de son rival pour enlever la victoire à sa quatrième balle de match.

Les deux joueurs se connaissent depuis plusieurs années et ils se sont souvent affrontés lors de leur progression vers le circuit ATP. Vainqueurs ensemble de la Coupe Davis junior en 2015, alors qu'ils n'avaient que 15 et 16 ans, ils ont brûlé les étapes depuis leurs débuts chez les professionnels et se retrouvent déjà parmi les 30 meilleurs au monde. Il y a quelques semaines, ils ont tous les deux atteint les demi-finales du tournoi Masters 1000 de Miami.

Shapovalov avait remporté ses deux premiers matchs contre Auger-Aliassime : au Challenger de Drummondville en 2017, 7-5, 6-3, et à New York l'été dernier, 7-5, 5-7, 4-1 et retrait. C'est un problème d'arythmie, pour lequel Auger-Aliassime a été traité depuis, qui avait causé son abandon et les images du Québécois en larmes réconforté par son ami avaient fait le tour du monde.

Dimanche, c'est avec un grand sourire que Shapovalov a accueilli son vainqueur au filet après le match, même s'il venait un peu de perdre ses « droits d'aîné » contre un joueur qu'il risque de croiser encore souvent au cours de sa carrière.

Contre Nadal