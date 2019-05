 Auger-Aliassime et Shapovalov ont rendez-vous à Madrid 

Les étoiles montantes du tennis canadien Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime s'affronteront pour la deuxième fois depuis leur arrivée sur le circuit de l'ATP, en lever de rideau du Masters de Madrid.

Shapovalov, qui est âgé de 20 ans, occupe le 20e rang mondial, tandis qu'Auger-Aliassime, qui est âgé de 18 ans, est 30e.

Le premier duel entre eux s'était produit au premier tour des Internationaux des États-Unis, et Auger-Aliassime avait été contraint à l'abandon après avoir tiré de l'arrière 7-5, 5-7, 4-1 à l'occasion d'une journée chaude et humide à New York.

Milos Raonic et Bianca Andreescu, les meilleurs joueurs de simple au Canada chez les hommes et les dames, ne participeront pas au tournoi de Madrid en raison de blessures.