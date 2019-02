Félix Auger-Aliassime s'incline en finale à Rio

Visiblement nerveux, le joueur de 18 ans a été rattrapé par son inexpérience à ce niveau et il n'a jamais réussi à trouver son rythme devant un adversaire un peu plus aguerri, même s'il jouait lui aussi sa première finale sur le circuit ATP.

Après avoir été dominant tout au long de la semaine en début de match, le Canadien est cette fois complètement passé à côté des premiers jeux. Inconfortable au service, il a subi trois bris d'affilée et a laissé filer la première manche, 6-3.

Après avoir profité de la pause pour passer au vestiaire et reprendre ses esprits, Auger-Aliassime a entrepris la deuxième manche avec un bris rapide, mais Djere a maintenu sa pression sur le service du jeune Canadien et ce dernier a fini par craquer dans le sixième jeu, puis encore dans le 12e, après avoir repoussé quatre balles de match, au terme de deux heures d'échanges intenses.

Malgré sa déception, Auger-Aliassime peut se consoler en pensant qu'il vient de connaître la semaine la plus productive de sa jeune carrière. En plus d'une bourse de 185 325 $ US, la plus importante de sa carrière, il va effectuer un bond du 104e au 59e rang du classement mondial qui va lui permettre d'accéder directement aux tableaux principaux en Grand Chelem et dans plusieurs tournois d'envergure de l'ATP.

Le Canadien a aussi inscrit plusieurs exploits, avec notamment un nouveau sommet à son tableau de chasse, l'Italien Fabio Fognini, 15e mondiale, au premier tour. Il est aussi devenu le plus jeune finaliste au niveau Masters 500 et sera, de loin, le plus jeune joueur du Top 100.

Djere, lui va passer du 90e au 37e rang du classement, tout en touchant un chèque de 369 000 $ US. Jusqu'ici en carrière, le Serbe de 23 ans n'avait atteint qu'une demi-finale en tournoi ATP (Budapest 2017) et il avait remporté deux titres en tournois challengers.

Auger-Aliassime est inscrit au tournoi de Sao Paulo la semaine prochaine, où il doit en principe affronter son adversaire de la demi-finale, l'Uruguyen Pablo Cuevas, dès le premier tour.