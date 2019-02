 Denis Shapovalov éliminé au deuxième tour à Marseille 

Shapovalov, de Richmond Hill, en Ontario, a décoché 18 as et remporté 81% de ses points avec sa première balle. Il a cependant commis trois doubles fautes et fut victime de la seule balle de bris offerte à Kukushkin.

Ce dernier, classé 50e au monde, a été plus constant au service. Le tennisman kazakh a converti 72% de ses premières balles, et 70% de ses deuxièmes balles. Il a aussi préservé deux balles de bris, et n'a pas commis la moindre double faute.

Shapovalov, la 25e raquette mondiale, était la quatrième tête de série de ce tournoi et avait obtenu un laissez-passer au premier tour. Il avait atteint les quarts de finale du tournoi de Rotterdam la semaine dernière.