 Brayden Schnur et Peter Polanski éliminés à Delray Beach 

Polansky, originaire de Thornhill, en Ontario, a livré une bonne bataille au deuxième set contre l'Américain John Isner, deuxième tête de série, mais a tout de même perdu 6-3, 7-6 (4).

Quant à Schnur, qui vient de Pickering, en Ontario, s'est incliné en deux manches identiques de 6-2, 6-2 contre le Français Adrian Mannarino.

Celui-ci n'a commis aucune double faute, a gagné 80 % de ses points au premier service et 93 % de ses points en deuxième balle. Il a sauvé les deux balles de bris auxquelles il a fait face tout en brisant le service de Schnur en quatre occasions.

Schnur a réussi cinq as contre seulement deux pour son adversaire, mais a aussi commis quatre doubles fautes.

Schnur s'est présenté en Floride sur une note positive, grimpant de 47 échelons, jusqu'au 107e rang du classement mondial, après avoir atteint la finale de l'Omnium de New York.

Polansky, 122e au monde, a tenu bon face à l'un des serveurs les plus puissants du circuit masculin. Isner a d'ailleurs enregistré 23 as, dont un qui a mis fin au duel, et a résisté aux quatre chances de brix auxquelles il a fait face. Isner, neuvième au classement de l'ATP, n'a cependant créé que trois chances de bris et en a converti une seule, lors de la manche initiale.

Les deux joueurs ont été victimes de cinq doubles fautes.