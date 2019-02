 Omnium de New York: le Canadien Brayden Schnur s'incline en finale 

Après une première manche laborieuse, qui n'a duré que 19 minutes, Schnur s'est vaillamment battu avant de s'incliner 6-1, 6-7 (7), 7-6 (7) contre l'Américain Reilly Opelka dimanche.

Le duel a finalement duré 2h01 minutes et Schnur a sauvé cinq balles de match, deux lors du bris d'égalité du deuxième set et trois autres lors du bris de la manche décisive. Il n'a cependant pas réussi à se donner une seule balle de bris pendant l'affrontement alors que Opelka, classé 89e, en a provoqué dix et en a converti deux lors du premier set.

Opelka, un géant de six pieds 11 pouces et 225 livres, a d'ailleurs réalisé l'impressionnant total de 43 as et seulement deux doubles fautes, alors que Schnur a inscrit sept as. Opelka avait également réussi 43 as lors de son match de demi-finale de samedi, face au favori John Isner.

«C'est un rêve qui se réalise, une merveilleuse semaine pour moi, a déclaré Schnur, avec émotion. De participer à une finale de l'ATP, ça me dépasse.»

Le score était de 7-7 lors du bris d'égalité lorsque Schnur a été victime d'un mini-bris. Au point suivant, à son service, Opelka a mis fin au duel.

«C'est seulement malheureux d'avoir perdu de cette façon, une contestation vidéo à 7-7, si serrée, puis un deuxième service dans le filet pour une double faute. C'est vraiment dur. C'est dommage parce que j'ai tout laissé sur le court, mais c'est ça, le sport.»

L'Ontarien de 23 ans, qui n'avait jamais gagné un match sur le circuit de l'ATP, en a remporté quatre dans le tableau principal cette semaine, après signé des victoires dans ses deux duels de la ronde de qualification.

Dans le tableau principal, Schnur a notamment éliminé l'Américain Steve Johnson, troisième tête de série, en deuxième ronde avant de jouer le même tour au vétéran Sam Querrey, classé sixième, en demi-finale samedi.

Malgré la défaite, Schnur va faire un important bond au classement alors qu'il pourrait se hisser au 107e échelon après avoir commencé la semaine en 154e position. De plus, il a obtenu une invitation automatique pour l'Omnium de Delray Beach, qui s'amorce lundi. En première ronde, fort possiblement mardi, Schnur croisera le fer avec le Français Adrian Mannarino.

«J'ai connu un peu de difficulté (avec ma confiance) au début de ma carrière, mais je crois que je peux tenir mon bout contre les meilleurs, dans ce type de tournoi, chaque semaine. Je vais me servir de la confiance acquise (de cette performance) et aller de l'avant.»