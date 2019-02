Rotterdam: Raonic s'incline, Shapovalov l'emporte

Du coup, Wawrinka a savouré une douce revanche face à la quatrième tête de série du tournoi. Il y a environ un mois, en deuxième ronde des Internationaux de tennis d'Australie, Raonic avait vaincu Wawrinka en quatre manches qui avaient toutes nécessité des bris d'égalité.

Wawrinka a aussi privé les amateurs de tennis canadiens d'un match de quarts de finale entre Raonic et Denis Shapovalov, qui a vaincu le Tchèque Tomas Berdych 6-4 et 6-3, plus tard mercredi.

Lors du bris d'égalité du deuxième set, Wawrinka s'est détaché de son puissant adversaire grâce à un brillant retour de deuxième service qui est tombé tout près de la ligne de côté. Ce mini-bris lui permettait de se donner une avance de 3-2.

Wawrinka a inscrit un autre mini-bris à la suite d'un autre retour de service, lui procurant alors une avance de 6-3 et trois balles de match. Raonic a sauvé la première à l'aide d'un coup droit gagnant mais le Suisse lui a remis la politesse avec un coup identique sur le point suivant.

Wawrinka l'a emporté malgré le fait qu'il ait été victime de 15 as comparativement à huit. Cela n'a pas empêché le Suisse d'être irréprochable au service, alors qu'il n'a fait face qu'à une seule balle de bris, en première manche, qu'il a sauvée. Raonic n'a fait face qu'à deux chances de bris mais Wawrinka a converti l'une d'elles, lors du troisième jeu de la manche initiale.

Shapovalov a porté son dossier contre Berdych à 2-1, s'imposant en 78 minutes. Il a récolté quatre bris, incluant les deux derniers jeux de son rival au service, ainsi que huit as.

Finaliste à Wimbledon en 2010, Berdych a 13 titres de l'ATP à son actif.

Shapovalov et Wawrinka ont croisé le fer une seule fois, à Tokyo l'an dernier. Le Canadien a prévalu 4-6, 6-1 et 6-4.

Surprise de taille