Fed Cup: Andreescu procure l'avance au Canada

Andreescu, 70e joueuse mondiale, a réussi cinq as et a converti quatre de ses sept balles de bris pour venir à bout de la 150e joueuse mondiale en une heure et six minutes.

La Montréalaise Françoise Abanda affrontera Arantxa Rus lors du deuxième simple de la journée.

L'Ontarienne Andreescu a pris du galon au classement après un impressionnant mois de janvier au circuit de la WTA.

L'athlète de 18 ans, qui a entrepris l'année au 152e rang, a remporté son premier titre WTA en Californie il y a deux semaines.

Andreescu a totalisé 21 coups gagnants contre Hogenkamp, samedi, et sa fiche est désormais de 9-3 à la Fed Cup. Elle fera équipe avec l'Ottavienne Gabriela Dabrowski pour le match de double, dimanche.

Les Pays-Bas occupent le 10e rang au classement de la Fed Cup, sept rangs devant le Canada.

Le gagnant de la confrontation du week-end accédera à une rencontre de qualification pour le Groupe mondial I, tandis que le perdant devra participer à une rencontre de barrage pour défendre sa place au sein du Groupe mondial II pour 2020.

L'équipe canadienne tente de se tailler une place au sein du Groupe mondial I pour la première fois depuis 2015.