 Le Canadien Brayden Schnur passe en finale à Newport Beach 

Schnur, la 16e tête de série du tournoi, a réussi huit as contre Young lors d'un duel qui a duré deux heures 20 minutes.

Âgé de 23 ans, Schnur, qui est originaire de Pickering en Ontario, a converti trois de ses neuf balles de bris et il a sauvé quatre des six auxquelles il a fait face.

Pendant sa route jusqu'en finale, Schnur a vaincu Mackenzie McDonald (no 3) et Jason Jung (no 6).

En finale, Schnur se mesurera au favori du tournoi, l'Américain Taylor Fritz. Ce dernier n'a eu besoin que de 52 minutes pour battre le Français Enzo Couacaud en deux manches de 6-1, 6-4.

Schnur occupe le 196e rang du classement de l'ATP tandis que Fritz pointe au 50e échelon.

Plus tard samedi, l'Ontarienne Bianca Andreescu (no 6) croisera le fer avec l'Allemande Tatjana Maria (no 2) lors des demi-finales féminines.

Âgée de 18 ans, Andreescu a obtenu son laissez-passer pour les demi-finales en défaisant Eugenie Bouchard.