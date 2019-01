Stefanos Tsitsipas surprend Roger Federer

C'est la troisième contre-performance majeure consécutive de Federer en Grand Chelem, après Wimbledon et l'US Open la saison dernière. Le double tenant du trophée s'est pourtant procuré quatre balles de 2 sets à 0. À 20 ans, Tsitsipas atteint, lui, le premier quart de finale en Grand Chelem de sa jeune arrière.

Par ailleurs, Roger Federer a annoncé qu'il jouera sur terre battue et participera à Roland-Garros cette année par « envie » et pour éviter « un mega break » dans sa saison.

Le Suisse, qui fêtera ses 38 ans début août, n'a plus joué sur la terre battue parisienne depuis 2015. L'année suivante, il avait déclaré forfait, touché au dos. En 2017 et 2018, il avait choisi de faire l'impasse sur la saison sur terre battue pour ménager son corps et privilégier sa préparation pour Wimbledon.