Victoires faciles pour Pliskova et Keys à Melbourne

La Tchèque Karolina Pliskova et l'Américaine Madison Keys ont facilement mérité leurs laissez-passer pour le second tour du simple féminin des Internationaux de tennis d'Australie, par une journée chaude mardi à Melbourne.

Pliskova, septième tête de série, a éliminé sa compatriote Karolina Muchova, issue des qualifications, 6-3, 6-2 en 69 minutes.

Réputée pour la puissance de ses services, Pliskova n'a eu besoin de quatre as pour accéder au deuxième tour.

Quant à Keys, classée 17e, elle a vaincu Destanee Aiava en deux manches identiques de 6-2. Ce match a été à peine plus long que celui entre Pliskova et Muchova, Keys l'emportant en 71 minutes.

Aiava, une Australienne de 18 ans, avait été admise au tableau principal grâce à un laissez-passer des organisateurs.

La Belge Elise Mertens (12e) a eu le meilleur face à Anna Karolina Schmiedlova, de la Slovaquie, 6-2, 7-5, pendant que Anastasia Potapova, une Russe de 17 ans, a surpris l'expérimentée française Pauline Parmeniter, 32 ans, 6-4, 7-6 (5)

La Chinoise Qiang Wang (21e) a également gagné son match de première ronde, 6-4, 6-3 face à la Française Fiona Ferro.

Enfin, la Serbe Aleksandra Krunic est venue de l'arrière pour éliminer Zarina Diyas, du Kazakhstan, 3-6, 7-5, 6-1.

Plus tard mardi, les Canadiennes Eugenie Bouchard et Bianca Andreescu disputeront leur match de premier tour, face à la Chinoise Shuai Peng et à l'Américaine Whitney Osuigwe, respectivement.