Serena Williams rosse Tatjana Maria à Melbourne

Plus tôt en journée, la Tchèque Karolina Pliskova et l'Américaine Madison Keys avaient eu la tâche presque aussi facile que Williams en route vers le deuxième tour du simple féminin.

L'Allemande de 31 ans, 71 e au monde, s'est inscrite au tableau pour la première fois lors du 10 e jeu du match qu'elle a gagné après une bataille de huit minutes, non sans devoir sauver deux autres balles de bris.

Lors de ce premier set, l'Américaine de 37 ans, gagnante de 23 tournois du Grand Chelem, n'a inscrit aucun as et seulement neuf coups gagnants tandis que Maria commettait dix fautes directes. Williams n'a donné que cinq points.

Pliskova, septième tête de série, a éliminé sa compatriote Karolina Muchova, issue des qualifications, 6-3, 6-2 en 69 minutes. Réputée pour la puissance de ses services, Pliskova n'a eu besoin que de quatre as pour accéder au deuxième tour.

Quant à Keys, classée 17e, elle a vaincu Destanee Aiava en deux manches identiques de 6-2. Ce match a été à peine plus long que celui entre Pliskova et Muchova, Keys l'emportant en 71 minutes, à son tout premier match en 2019.

Aiava, une Australienne de 18 ans, avait été admise au tableau principal grâce à un laissez-passer des organisateurs.

La Belge Elise Mertens (12e) a eu le meilleur face à Anna Karolina Schmiedlova, de la Slovaquie, 6-2, 7-5, pendant que Anastasia Potapova, une Russe de 17 ans, a surpris l'expérimentée française Pauline Parmeniter, 32 ans, 6-4, 7-6 (5)

La Chinoise Qiang Wang (21e) a également gagné son match de première ronde, 6-4, 6-3 face à la Française Fiona Ferro.

Enfin, la Serbe Aleksandra Krunic est venue de l'arrière pour éliminer Zarina Diyas, du Kazakhstan, 3-6, 7-5, 6-1.

Plus tard mardi, les Canadiennes Eugenie Bouchard et Bianca Andreescu disputeront leur match de premier tour, face à la Chinoise Peng Shuai et à l'Américaine Whitney Osuigwe, respectivement.

Si Bouchard l'emporte, elle affrontera Williams au deuxième tour.