 Rafael Nadal ne fait pas de la première place une priorité 

« Mon objectif est d'être heureux en faisant ce que je fais et d'être compétitif quand je joue », a expliqué l'Espagnol de 32 ans en conférence de presse en Australie, où il participe au tournoi de tennis de Brisbane.

« Je veux me battre pour les choses qui me font vraiment me sentir vivant, vous savez, pour les choses qui me motivent », a poursuivi le joueur aux 17 tournois du Grand Chelem, à deux semaines de l'Open d'Australie.

« Donc je ne vais pas (courir après) la place de numéro un car ce n'est pas mon principal objectif », a-t-il ajouté.

Le Majorquin, qui a subi une arthroscopie de la cheville droite en novembre, n'a plus joué de tournoi majeur depuis son abandon en septembre lors de la demi-finale de l'US Open face à Juan Martin del Potro.

Le vainqueur du dernier Roland-Garros a expliqué vouloir préserver son corps pour continuer à joueur le plus longtemps possible : « Ce que je ne veux pas, c'est souffrir comme l'année dernière ».

Le gaucher, dont la saison 2018 a été amputée par des blessures à répétition, estime que plusieurs années comme celle-ci « tuent mentalement ».

Il débutera lors du tournoi de Brisbane au deuxième tour face au Français Jo-Wilfried Tsonga.