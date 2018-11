Federer devra attendre pour un 100e titre

Alexander Zverev l'a battu 7-5 et 7-6 (5), samedi, accédant ainsi au match ultime des Finales de l'ATP. Une volée du revers a mis fin au débat.

À 21 ans, Zverev est le plus jeune à atteindre la finale de ce tournoi depuis 2009. Il est aussi le premier Allemand à cheminer aussi loin depuis 1996. Il y a 22 ans, Boris Becker s'est incliné devant Pete Sampras en finale.

Dimanche, Zverev croisera le fer avec le Serbe Novak Djokovic, qui a facilement éliminé le Sud-Africain Kevin Anderson 6-2, 6-2.

« Novak est le meilleur joueur au monde en ce moment, a dit Zverev, avant qu'il ne connaisse l'identité de son rival. Mais peu importe qui ce sera, je vais être prêt. »

Federer menait le bris d'impasse 4-3 et se trouvait en contrôle d'un échange quand un préposé aux balles en a échappé une, en fond de terrain.

Zverev l'a signalé et en vertu du règlement, l'arbitre a fait recommencer le point. Zverev a alors réussi un as, en route vers la victoire.

« Je m'en excuse, a dit Zverev, qui a reçu des huées lors de l'entrevue sur le terrain. C'est inscrit dans les règles, mais ça me tourmente un peu.... je ne voulais pas que le match se termine comme ça. »

« Il s'est excusé au filet, a dit Federer. Je lui ai dit "arrête-ça. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Bravo pour le match et pour ton jeu pendant le tournoi, et bonne chance en finale". Et on passe à autre chose. »

Federer était en quête d'une septième consécration à ce tournoi, à 37 ans. La puissance et la précision de son rival ont eu le dessus.

« Je suis quand même satisfait de ma saison, a dit Federer, qui a remporté un 20e titre en Grand chelem en Australie, en janvier. Il y a eu tellement de positif. J'ai hâte à l'an prochain. »

Zverev a prévalu 2-1 pour les bris (deux en deux, contre un en trois), ainsi que 7-3 pour les as.

Zverev a atteint un seul quart de finale en tournoi majeur, mais à part Federer, Djokovic, Rafael Nadal et Andy Murray, il est le seul joueur actif avec trois titres en série Masters.