Djokovic atteint les quarts de finale à Paris

S'il gagne ce match, contre Kei Nishikori, il pourrait affronter Novak Djokovic en demi-finales. Federer est cependant plus concentré à gagner les Finales de l'ATP, qui s'amorceront le 11 novembre.

« Mon objectif est de triompher à Londres. Si je fais bien ici à Paris et que je défais Novak, c'est encore mieux, a mentionné Federer. Je ne suis pas rendu là. Nous verrons. »

Âgé de 37 ans, Federer prenait part à ce tournoi pour une première fois depuis 2015 et il n'a pas été testé contre Fognini.

Un double bris de service a permis au Suisse de prendre les devants 4-1 avant que Fognini le brise à son tour. L'Italien avait l'occasion d'appliquer de la pression lors de la 10e partie, alors que Federer était au service et tirait de l'arrière 15-40. Le gagnant de 20 tournois du Grand Chelem s'est toutefois ressaisi.

En deuxième manche, Federer a sauvé deux balles de bris au huitième jeu et il s'est donné une avance de 5-3. Fognini s'est ensuite effondré, perdant son service à zéro.

Djokovic s'est également senti à l'aise à Paris.

Le Serbe a accédé aux quarts de finale à la suite de l'abandon du Bosnien Damir Dzumhur, alors qu'il tirait de l'arrière 6-1, 2-1.

Dzumhur a demandé l'intervention d'un thérapeute pour un long massage dans le bas du dos vers la fin du premier set, et a reçu une ovation des spectateurs lorsqu'il a pris la décision de poursuivre le match. Mais après quelques jeux supplémentaires, il a lancé la serviette. Djokovic contrôlait la rencontre et n'a pas été confronté à la moindre balle de bris, brisant même son adversaire à trois reprises.

Djokovic, qui deviendra le no 1 mondial la semaine prochaine, peu importe l'identité du vainqueur à Paris, affrontera maintenant Marin Cilic en quarts de finale.

« Je suis très fier de cet accomplissement, a affirmé Djokovic, qui avait glissé au 22e rang mondial au mois de mai en raison d'un problème au coude. Si vous m'aviez dit ça il y a cinq mois, ça m'aurait semblé improbable. »

Cilic, la cinquième tête de série, a défait Grigor Dimitrov 7-6 (5), 6-4, après avoir mis six balles de manche pour s'adjuger le premier set.

Le Croate tirait de l'arrière 5-4 au bris d'égalité, mais il a gagné les deux points alors que Dimitrov était au service, avant de sceller l'issue de la manche.

Il a donné le ton au deuxième set en brisant Dimitrov, avant de prendre le contrôle des échanges.

Cilic a obtenu une troisième balle de match après avoir décoché son huitième as de la rencontre, et il a confirmé sa victoire à la suite d'un coup droit erratique du Bulgare.

Nishikori, la 10e tête de série, n'a fait face à aucune balle de bris et il a eu raison de Kevin Anderson (no 7) en deux manches de 6-4, 6-4.

La quatrième tête de série Alexander Zverev a préservé quatre balles de bris et éliminé Diego Schwartzman 6-4, 6-2.

Zverev affrontera maintenant le Russe Karen Khachanov.

Khachanov s'est couché au sol pour souligner sa victoire de 6-4, 6-7 (9), 7-6 (8) contre John Isner, à l'issue d'une rencontre au cours de laquelle l'Américain a réussi 19 as et saboté deux balles de match.

Khachanov, qui a remporté la Coupe Kremlin à Moscou le mois dernier, n'a pas été confronté à la moindre balle de bris au cours de ce marathon de deux heures et demie.

Le champion en titre du tournoi, Jack Sock, a eu besoin de moins d'une heure pour vaincre Malek Jaziri 6-0, 6-4. Sock croisera maintenant le fer avec Dominic Thiem (no 6), qui a réussi 14 as pour venir de l'arrière et battre Borna Coric (no 11) 6-7 (3), 6-2, 7-5.